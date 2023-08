رسمی: نیل دراکمن، کارگردان و نویسنده بازی بعدی ناتی‌ داگ خواهد بود

بنا به اعلام رسمی نیل راکمن (Neil Druckmann) در صفحه اینستاگرام خود، وی نویسنده و کارگردان بازی بعدی استودیوی ناتی‌ داگ برای پلی استیشن ۵ خواهد بود.

هرچند رسمی شدن اینکه کارگردان و نویسنده بازی بعدی ناتی‌ داگ نیل دراکمن است، از ابتدا چندان دور از ذهن نبود؛ چرا که در سال‌های اخیر و پس از شروع توسعه The Last Of Us، دراکمن همیشه نقشی کلیدی در توسعه عناوین این استودیو داشته؛ اما نکته اینجاست که این خبر، طبعاً موجب شروع دوباره گمانه‌زنی‌ها در رابطه با بازی بعدی ناتی‌ داگ خواهد شد؛ یک بازی کاملاً جدید یا نسخه سوم سری TLOU؟ در حال حاضر، تنها می‌دانیم که ناتی‌ داگ در حال توسعه یک بازی آنلاین از فرنچایز The Last Of Us است؛ اما فارغ از این بازی، اطلاعات بیشتری از پروژه‌های دیگر این استودیو در دست نیست.

دراکمن در گذشته اعلام کرده بود که طرفداران، خواهان نسخه جدیدی از سری The Last Of Us هستند و در عین حال، پایان نسخه دوم می‌توانست حسن ختامی برای داستان‌ها و ماجراجویی‌های الی باشد. در نتیجه، توسعه بازی سوم فرنچایز چندان واجب نیست.

با این وجود، شایعات زیادی در رابطه با در دست توسعه بودن نسخه سوم این فرنچایز وجود دارند که حاکی از معرفی ۵ شخصیت جدید و بازگشت الی به عنوان یکی از شخصیت‌های مهم داستان بازی هستند. در این صورت، شاهد شباهتی انکارناپذیر در روایت عناوین TLOU و سری بازی‌های The Walking Dead: The Telltale Series خواهیم بود که به خودی خود، جالب به نظر می‌رسد. همچنین بر اساس این شایعات، بازی برای PS5 در دست توسعه است و توسعه‌دهندگان، گوشه چشمی به PS6 خواهند داشت؛ چرا که بعید نیست این بازی، به عنوان یک اثر میان‌نسلی روانه بازار شود.

نظر شما در این باره چیست؟ به نظرتان ناتی‌ داگ در صدد توسعه کدام یک از این عناوین است؟