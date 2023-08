همکاری مجدد کیانو ریوز و چاد استاهلسکی برای ساخت فیلمی همچون John Wick

کیانو ریوز و چاد استاهلسکی همکاری مجددی را آغاز کرده‌اند تا فیلم اکشن جدیدی را با حال و هوای John Wick خلق نمایند.

با قاطعیت می‌توان گفت که فرنچایز John Wick (جان ویک) با هنرنمایی تماشایی کیانو ریوز یکی از برترین آثار تاریخ ژانر اکشن در سینما به شمار می‌رود که به سبب فیلم‌برداری منحصر به فرد و به تصویر کشیدن رنگ‌بندی‌های خاص، از محبوبیتی بی‌سابقه در سراسر جهان برخوردار است. فرنچایزی که فعلاً با فیلم چهارم به پایان رسیده و شخصیت جان ویک نیز به صورت افتخاری نقشی جزئی در پروژه سینمایی Ballerina (بالرینا) خواهد داشت که برای اکران در سال ۲۰۲۴ میلادی برنامه ریزی شده است.

با وجود آن که سینماگران خواهان دیدار دوباره کیانو ریوز در قامت جان ویک هستند اما به تازگی گزارشی منتشر شده که می‌تواند مخاطبین این فرنچایز را به وجد بیاورد. گزارشی که فاش می‌کند کیانو ریوز در همکاری مجدد با چاد استاهلسکی، برای ساخت پروژه‌ای تحت عنوان Cipher (سایفر) در مقابل دوربین ظاهر خواهد شد که باز هم توسط کمپانی لاینزگیت ساخته می‌شود.

فیلم Cipher که حال و هوایی همچون John Wick خواهد داشت، کیانو ریوز را در قامت شخصیتی به نام الکس استیل قرار می‌دهد. آدمکشی ماهر و بی‌رحم که باید با مقوله زمان دست و پنجه نرم کرده و به جهت جلوگیری از حمله‌ای سایبری در سطح بین‌الملل، رمز بسیار پیچیده‌ای را کد گشایی نماید.

در حالی که ساخت فیلمی با حال و هوای John Wick می‌تواند طرفداران این فرنچایز را به وجد بیاورد، باید این نکته را اعلام کرد که چاد استاهلسکی مسئولیت سنگینی بر دوش خواهد داشت. زیرا از یک سو نه تنها باید کیفیتی در حد و اندازه فرنچایز جان ویک را تحویل مخاطب دهد، در سوی دیگر باید تا حد امکان از تکراری شدن آن نیز جلوگیری نماید. مسئولیت سختی که می‌تواند کارگردانی او و هنرنمایی کیانو ریوز را به چالش بکشد.

البته که باید اشاره کرد چاد استاهلسکی به عنوان کارگردانی پرمشغله در سینمای امروز محسوب می‌شود. زیرا تاکنون سکان هدایت پروژه‌هایی نظیر Rainbow Six (رنبو سیکس)، Ghosts of Tsushima (شبح سوشیما)، Kill or be Killed (بکش یا کشته شو) و بازسازی Highlander (های‌لندر) را بر عهده گرفته و مشخص نیست که نوبت ساخت فیلم Cipher چه زمانی فرا خواهد رسید.

در حالی که هنوز هیچ تاریخ اکرانی برای فیلم اکشن Cipher در نظر گرفته نشده است، باید صبر کرد و دید که کمپانی لاینزگیت چه برنامه‌ای برای این پروژه سینمایی در نظر خواهد گرفت.

