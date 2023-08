ویدیو: از بازی TMNT: The Last Ronin رونمایی شد

در جریان مراسم THQ Nordic، با انتشار یک تیزر سینماتیک کوتاه، از بازی TMNT: The Last Ronin رونمایی شد. چند ماه پیش، شایعه‌هایی پیرامون ساخت یک اقتباس از The Last Ronin در مدیوم بازی‌های ویدیویی منتشر شده بود، اما حالا رسماً توسعۀ این اثر تایید شده است.

شما در ادامه تیزر منتشر شده را مشاهده می‌کنید:

دانلود ۷۲۰

بازی TMNT: The Last Ronin توسط استودیوی Black Forest Games، سازندگان Destroy All Humans،برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری یاکس/اس و PC در دست ساخت قرار دارد.