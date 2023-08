گان اینتراکتیو (Gun Interactive) و سومو ناتینگهام (Sumo Nottingham) نرخ فریم و رزولوشن اجرایی The Texas Chain Saw Massacre را اعلام کردند. تنها یک هفته با انتشار رسمی The Texas Chain Saw Massacre، بازی ترسناک ساخته شده توسط گان اینتراکتیو فاصله داریم و در این شرایط که عقربه‌های ساعت به نفع تاریخ عرضه دوران می‌کنند، […]

نرخ فریم و رزولوشن اجرایی The Texas Chain Saw Massacre مشخص شد امیرحسین نصرتی ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - 08:38