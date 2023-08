South Park: Snow Day، یک ماجراجویی جدید با حضور چهارنفره‌ای از کارتمن، کنی، استن و کایل، به عنوان بخشی از شوکیس THQ Nordic در سال ۲۰۲۳ معرفی شد. برخلاف ساخته‌های قبلی South Park Digital Studios LLC، مانند South Park: The Stick of Truth در سال ۲۰۱۴ و یا South Park: The Fractured but Whole در […]

بازی South Park: Snow Day معرفی شد علیرضا محمدی ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - 11:18