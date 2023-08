نویسنده Far Cry 5 به ریاست این فرانچایز منصوب شد

درو هولمز (Drew Holmes)، نویسنده و طراح روایی کهنه‌کار یوبیسافت (Ubisoft)، مسئولیت فرانچایز Far Cry را بر عهده گرفته است. با ما همراه باشید.

هولمز که تا پیش از این به عنوان مدیر بخش داستانی سری Far Cry فعالیت می‌کرد، این خبر را در صفحه لینکدین خود به اشتراک گذاشته و اعلام کرده که به سِمَت مدیر آی‌پی Far Cry ارتقا پیدا کرده است.

خوشحالم به اشتراک بگذارم که در حال شروع یک موقعیت جدید به عنوان مدیر آی‌پی Far Cry در یوبیسافت هستم! ما چیزهای بزرگی در سر داریم، اگر می‌خواهید بخشی از تکامل بعدی این برند باشید، دریغ نکنید!

در یوبیسافت، هولمز پیش از این به عنوان رهبر داستان عناوین Far Cry: New Dawn و Far Cry 5 شناخته می‌شد. قبل از آن، او نویسنده اصلی بازی BioShock Infinite بوده و روی سه عنوان اول Saints Row کار کرده است.

بر اساس گزارشات منتشر شده در اوایل سال جاری میلادی، یوبیسافت در حال حاضر مشغول توسعه Far Cry 7 و یک بازی مستقل چندنفره از این سری است.

ادعا می‌شود که Far Cry 7 با موتور گرافیکی Snowdrop یوبیسافت ساخته می‌شود، نه موتور Dunia که برای عناوین اخیر این فرانچایز استفاده می‌شد. همچنین از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که بازی چندنفره نیز در حال حاضر یک اثر شوتر و مبتنی بر استخراج است که در آلاسکا جریان دارد.

گفته می‌شود هر دو عنوان به صورت آزمایشی برای انتشار در پاییز سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده‌اند.

Far Cry 6 که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، شامل کمپین آنلاین کو-آپ بود، اما بخش چندنفره‌ی رقابتی نداشت.

دن هی (Dan Hay)، رئیس سابق Far Cry، در سال ۲۰۲۱ و پس از یک دهه حضور در استودیوی مونترال، یوبیسافت را ترک کرد. او حالا به سراغ بازی جدید بلیزارد (Blizzard) در ژانر بقا رفته است.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع: VGC