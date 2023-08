فیلم The Last Voyage of the Demeter اثری دراکولایی به شمار می‌رود که نمرات متوسطی را از منتقدان دریافت کرده است. فیلم آخرین سفر دمتر (The Last Voyage of the Demeter) جدیدترین ساخته آندره اوردال به شمار می‌رود که داستان آن برگرفته شده از فصلی از رمان کلاسیک دراکولا (Dracula) نوشته برام استوکر است. لیام […]

نقدها و نمرات فیلم The Last Voyage of the Demeter علی محمدپناه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - 16:08