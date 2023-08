گرتا گرویگ به عنوان یک نویسنده و کارگردان زن توانسته با فیلم Barbie رکوردهای بسیار زیادی را در باکس آفیس جابه‌جا کند.

فیلم باربی (Barbie) چهارمین هفته اکرانش روی پرده سینماها را سپری می‌کند و این هفته با کسب فروش ۳۳٫۷ میلیون دلار در سینماهای داخل آمریکا،‌ فروش کلی داخلی خودش را به رقم ۵۲۶٫۳ میلیون دلار رسانده است. با کسب چنین فروشی، فیلم «باربی» به پرفروش‌ترین فیلم کارگردانی شده توسط یک فیلمساز زن در داخل آمریکا و همچنین در گیشه‌های جهانی تبدیل شد.

در گیشه‌های بین‌المللی نیز فیلم «باربی» توانسته این هفته به فروش ۴۵٫۱ میلیون دلار دست پیدا کند و فروش بین‌المللی خودش را به رقم ۶۵۷٫۶ میلیون دلار برساند. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی می‌توان گفت که این اثر تازه کمپانی برادران وارنر پس از چهار هفته اکران به فروش جهانی یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار دست پیدا کرده است.

فیلم Oppenheimer

در جایگاه دوم جدول باکس آفیس این هفته نیز فیلم اوپنهایمر (Oppenheimer) قرار گرفته است، این فیلم در چهارمین هفته اکرانش به فروش ۱۸٫۸ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد و فروش کلی‌اش در داخل این کشور را به رقم ۲۶۴٫۲ میلیون دلار افزایش داد.

فیلم «اوپنهایمر» این هفته در فروش خود در گیشه‌های بین‌المللی به مبلغ ۳۲ میلیون دلار بسنده کرد و فروش بین‌المللی کلی خودش را پس از چهار هفته اکران به رقم ۳۸۴٫۸ میلیون دلار افزایش داده است. با احتساب فروش داخلی و خارجی، می‌توان گفت که جدیدترین اثر کریستوفر نولان تاکنون فروش جهانی ۶۴۹ میلیون دلار را به دست آورده است.

انیمیشن Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem

انیمیشن لاکپشت‌های نینجای نوجوان جهش‌یافته: آشوب جهش‌یافته (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) که هفته گذشته در جایگاه دوم جدول باکس آفیس قرار داشتند، این هفته با کسب فروش ۱۵٫۷ میلیون دلار در داخل آمریکا در جایگاه سوم جدول قرار گرفته و فروش داخلی خودش را به رقم ۷۲٫۷ میلیون دلار افزایش داد.

انیمیشن «لاکپشت‌های نینجای نوجوان جهش‌یافته: آشوب جهش‌یافته» با کسب فروش ۱۰٫۴ میلیون دلار در گیشه‌های بین‌المللی در این هفته، فروش کلی‌اش در سینماهای خارج از آمریکا را به رقم ۲۱٫۹ میلیون دلار رسانده تا با احتساب فروش داخلی و خارجی، این اثر تاکنون فروش جهانی ۹۴٫۷ میلیون دلاری را داشته باشد.

فیلم مگ ۲: گودال (Meg 2: The Trench) نیز در دومین هفته حضورش روی پرده سینماهای داخل آمریکا به فروش ۱۲٫۷ میلیون دلاری بسنده کرد و در جایگاه چهارم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این اثر با کسب این فروش توانست فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۵۴٫۵ میلیون دلار برساند.

در فروش در سینماهای بین‌المللی، فیلم «مگ ۲» موفق به کسب فروش ۴۳٫۷ میلیون دلار شد و فروش کلی بین‌المللی‌اش را به رقم ۲۰۲٫۸ میلیون دلار افزایش داد. با احتساب فروش داخلی و خارجی می‌توان گفت که این اثر پس از گذشت تنها دو هفته به فروش جهانی ۲۵۷٫۳ میلیون دلار دست پیدا کرده است.

فیلم The Last Voyage of the Demeter

فیلم آخرین سفر دمتر (The Last Voyage of the Demeter) از جمله فیلم‎‌های تازه اکران شده این هفته به شمار می‌رود که در اولین هفته حضورش در گیشه به جایگاه پنجم جدول باکس آفیس بسنده کرد. این فیلم کمپانی یونیورسال در این هفته توانست فروش ۶٫۵ میلیون دلاری را در داخل آمریکا به دست بیاورد. در ادامه جدول کامل باکس آفیس قرار دارد.

جدول باکس آفیس هفته

نام فیلم فروش آخرهفته (میلیون دلار) ۱ Barbie ۳۳٫۷ ۲ Oppenheimer ۱۸٫۸ ۳ Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ۱۵٫۷ ۴ The Meg 2 ۱۲٫۷ ۵ Last Voyage of the Demeter ۶٫۵ ۶ Haunted Mansion ۵٫۶ ۷ Talk to Me ۵٫۱ ۸ Sound of Freedom ۴٫۸ ۹ Mission: Impossible – Dead Reckoning ۴٫۶ ۱۰ Jailer ۲٫۵ فروش فیلم‌ها مربوط به داخل آمریکا است.

منبع: ددلاین