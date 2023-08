انتشار تیزر سریال ترسناک The Fall of the House of Usher

کمپانی نتفلیکس در همکاری با مایک فلنگن سریال جدید ترسناکی به نام The Fall of the House of Usher را برای طرفدارانش به ارمغان آورده است.

مایک فلنگن کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس ۴۴ ساله آمریکایی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ مجموعه‌های The Haunting of Hill House (تسخیرشدگی خانه هیل) و The Haunting of Bly Manor (تسخیرشدگی عمارت بلای) را با الهام‌ از رمان‌های شرلی جکسن و هنری جیمز تدارک دید. آثاری که از روایتی درام و ترسی روان‌شناختی بهره می‌بردند، با استقبال خوبی از سوی مخاطبین سرویس نتفلیکس روبرو شدند.

حال پس از گذشت ۳ سال شاهد همکاری مجدد مایک فلنگن با کمپانی نتفلیکس برای مجموعه تلویزیونی جدیدی به نام The Fall of the House of Usher (زوال خاندان آشر) هستیم که دنباله‌رو ۲ سریال قبلی بوده و حول محور خانواده‌ای به نام آشر جریان دارد که اعضای آن با اتفاقاتی شوکه‌کننده و هولناک روبرو می‌شوند.

کمپانی نتفلیکس امروز نخستین تیزر از این مجموعه را منتشر کرده که کارلا گوجینو را در قامت یکی از شخصیت‌های کلیدی داستان به ما نمایش می‌دهد.

سریال The Fall of the House of Usher در تاریخ ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) از طریق سرویس نتفلیکس در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

منبع: کولایدر