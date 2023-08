جدیدترین تصویر منتشر شده از فیلم The Equalizer 3، رابرت مک‌کال با بازی دنزل واشینگتن را پس از قتل‌عام دشمنانش به تصویر می‌کشد. با نزدیک شده به تاریخ انتشار فیلم مورد انتظار The Equalizer 3 (برابر کننده ۳)، سازندگان این اثر هر روزه اطلاعات جدیدی را از این فیلم به اشتراک می‌گذارند. فیلم The Equalizer […]

تصویر جدیدی از فیلم The Equalizer 3 منتشر شد علی جلیلی ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - 14:01

جدیدترین تصویر منتشر شده از فیلم The Equalizer 3، رابرت مک‌کال با بازی دنزل واشینگتن را پس از قتل‌عام دشمنانش به تصویر می‌کشد. با نزدیک شده به تاریخ انتشار فیلم مورد انتظار The Equalizer 3 (برابر کننده ۳)، سازندگان این اثر هر روزه اطلاعات جدیدی را از این فیلم به اشتراک می‌گذارند. فیلم The Equalizer 3 که قرار است تا نقطه‌ی پایانی بر ماجراجویی‌های رابرت مک‌کال، افسر بازنشسته‌ی نیروی دریایی و پلیس سابق مبارزه با مواد مخدر بگذارد. برخلاف رویه‌ی این روزهای هالیوود که علاقه به ادامه‌دادن فرنچایزهای سینمایی بنابر خواست طرفداران دارند؛ کارگردان این سری آنتون فوکوآ و ستاره‌ی آن یعنی دنزل واشینگتن افسانه‌ای، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بهتر است این فرنچایز کار خود را در اوج به پایان برساند. فرنچایز The Equalizer، اقتباسی غیرمستقیم از یک مجموعه‌ی تلویزیونی خلق شده توسط ریچارد لیندهایم و مایکل اسلون به همین نام محصول سال ۱۹۸۰ است. فوکوآ در این رابطه می‌گوید: برای من این آخرین عنوان خواهد بود؛ هنگامی که با دنزل نیز صحبت کردم، نظر وی نیز بر این بود که کار را با این فیلم به پایان ببریم. فوکوآ همچنین در مورد تغییرات شخصیتی رابرت مک‌کال و دشمنان او در فیلم سوم می‌گوید: او باید راه خود را باری دیگر به سوی روشنایی پیدا کند. مافیا ایتالیا در این فیلم جوانانی از نسل جدید هستند؛ آن‌ها خشن‌تر، عصبی‌تر و آستانه‌ی تحمل کمتری دارند؛ برای آن‌ها همه‌چیز به مواد مخدر یا تجارت خلاصه نمی‌شود؛ رابرت مک‌کال در این فیلم با تروریست‌هایی بسیار خطرناک مواجه خواهد شد. جدیدترین تصویر منتشر شده از فیلم The Equalizer 3، رابرت مک‌کال را پس از نبرد با دشمنان و در حالی که سلاحش هنوز در دستانش است نشان می‌دهد؛ همچنین در تصویر یک جسد دیده می‌شود که به نظر می‌رسد به متعلق به اعضای مافیا باشد. شما می‌توانید تصویر منتشر شده از فیلم The Equalizer 3 را در زیر تماشا کنید. فیلم The Equalizer 3 روایتگر ادامه‌ی داستان رابرت مک‌کال خواهد بود که پس از وقایع دو فیلم قبلی برای یافتن آرامش درونی به ایتالیا سفر کرده است؛ او در آنجا با مادر و دختری آشنا می‌شود که زندگی آن‌ها توسط مافیای ایتالیا مورد تهدید قرار گرفته است و این مسئله باری دیگر همه‌چیز را برای مک‌کال تغییر می‌دهد. کارگردانی فیلم The Equalizer 3 بر عهده‌ی آنتون فوکوآ، کارگردان دو نسخه اول خواهد بود. همچنین نویسنده‌ی دو عنوان قبلی، یعنی ریچارد ونک باری دیگر برای قلم‌زدن فیلمنامه‌ی نسخه‌ی آخر بازگشته است. از ستارگان این اثر می‌توان به دنزل واشینگتن و دیوید هاربر اشاره کرد. فیلم The Equalizer 3 در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۰ شهریور ۱۴۰۲) بر پرده‌ی نقره‌ی به نمایش در خواهد آمد.

بازی ویدیویی

Antoine Fuqua, Denzel Washington, The Equalizer, The Equalizer 3

منبع متن: gamefa