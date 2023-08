ساخت بسته الحاقی برای Lords of the Fallen بستگی به درخواست طرفداران دارد

توسعه‌دهنده بازی Lords of The Fallen، یعنی هکس‌ورکس (Hexworks)، اعلام کرد اگرچه ساخت بسته الحاقی بخشی از برنامه ‌آ‌ن‌ها نیست، اما اگر بازیکنان محتوای بیشتری بخواهند، کار روی توسعه‌‌ی آن آغاز می‌شود.

این اثر که یک تجربه ۲۵ تا ۳۰ ساعته است، با پایان‌های چندگانه، امکان بازی چندنفره، و قابلیت New Game Plus، قطعا فاقد محتوا نیست، اما این بدان معنا نخواهد بود که پس از عرضه، محتوای بیشتری از آن دریافت نخواهیم کرد.

شاید هم‌اکنون محتوای اضافه‌‌ای برای بازی Lords of the Fallen در حال توسعه نباشد، اما اخیراً در صحبت با MP1st، رئیس استودیوی هکس‌ورکس، اقای سائول گسکن (Saul Gascon)، اعلام کرد این موضوع کاملاً منتفی نیست. به گفته گسکن، اگرچه برنامه‌ فعلی این است که تیم سازنده پس از پایان ساخت Lords of the Fallen، روی پروژه بزرگ بعدی خود تمرکز کند، اما این استودیو ممکن است در صورت وجود تقاضا از سوی بازیکنان، به دنبال توسعه بسته‌الحاقی برای این اثر برود.

اقای گسکن گفت:

ما هم‌اکنون چندین چیز در ذهن داریم که همه آن‌ها، به بازخورد جامعه مخاطبین ما بستگی دارد. بنابراین، ما باید از قبل برنامه‌ریزی کنیم و درحال حاضر برنامه ما کار روی بازی بعدی است. اما اگر طرفداران محتوای بیشتری درخواست کنند، ممکن است کمی تلاش کنیم تا محتوای بیشتری برای بازی فعلی‌مان تولید کنیم.

در حالی که فعلاً مشخص نیست آیا بسته‌های‌الحاقی برای بازی ساخته می‌شوند یا نه، اما گسکن اعلام کرد که هکس‌ورکس تا یک‌ سال پس از عرضه بازی، به‌روزرسانی‌های رایگانی را برای آن منتشر می‌کند.