توسعه‌دهنده عنوان The Lords of the Fallen، تایید کرده که این اثر ARPG و سولزلایک با هیچ‌کدام از تنظیمات گرافیکی خود، کیفیت ۴K را در کنسول‌ها هدف قرار نخواهد داد.

چندی پیش، استودیوی هکس‌ورکس (Hexworks) تایید کرد که بازی The Lords of the Fallen در زمان عرضه خود در ماه اکتبر (مهر ماه)، دارای گزینه ۶۰ FPS بر روی کنسول‌ها خواهد بود. حال، توسعه‌دهنده جزئیات بیشتری در مورد عملکرد و رزولوشن آن در دو حالت گرافیکی ارائه کرده است.

سول گاسکون (Saul Gascon)، رئیس هکس‌ورکس، در مصاحبه‌ای با Wccftech اعلام کرده که در PS5 و ایکس باکس سری ایکس/اس، بازی The Lords of the Fallen در حالت پرفورمنس با کیفیت ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰ FPS اجرا خواهد شد. همچنین حالت کوالیتی، کیفیت ۱۴۴۰p و نرخ ۳۰ FPS را ارائه خواهد داد.

بله، این یعنی گزینه ۴K در دسترس نخواهد بود. گاسکون افزود:

حتی اگر در سن ۶۰ سالگی نیز آن را بازی کنید، The Lords of the Fallen واقعاً خوب به نظر می‌رسد.

در آستانه عرضه این بازی، جزئیات دیگری نیز در رابطه با The Lords of the Fallen منتشر شده است. توسعه‌دهنده تایید کرده که میانگین مدت زمان بازی ۲۵ تا ۳۰ ساعت خواهد بود، در حالی که محصول شامل چندین پایان و قابلیت نیو گیم پلاس نیز می‌شود.

در همین حال، هکس‌ورکس گفته است که کار بر روی بسته‌های الحاقی را بسته به واکنش بازیکنان در نظر خواهد گرفت.

عنوان The Lords of the Fallen در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برای PS5 ،Xbox Series X/S و PC عرضه می‌شود.

منبع: GamingBolt