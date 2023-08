دقایقی پیش، استودیوی فرام سافتور (From Software) سیستم مورد نیاز و پیشنهادی بازی Armored Core VI: Fires of Rubicon را به اشتراک گذاشت. با توجه به مشخصات اعلام شده، این عنوان «۶۰ گیگابایت یا بیشتر» حجم خواهد داشت. در ادامه، جدول سیستم‌های مورد نیاز و پیشنهادی را مطالعه می‌کنید: عنوان Armored Core VI: Fires of […]

سیستم مورد نیاز و پیشنهادی Armored Core VI: Fires of Rubicon مشخص شد محمد حسین کریمی ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - 17:55