برخی از بازی‌های کلاسیک سری Call of Duty در ماه جولای و در بریتانیا پس از رفع مشکلات مربوط به Matchmaking عناوین روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس، جهش بزرگی در فروش خود داشته‌اند. بر این اساس، Call of Duty: Black Ops 2 چهارمین بازی پرفروش و عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 که در سال ۲۰۰۹ […]

حضور دو بازی کلاسیک سری Call of Duty در بین پرفروش‌ترین عناوین بریتانیا در ماه جولای محسن رضوی فر ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - 21:47