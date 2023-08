تیزر جدیدی از فصل دوم سریال Loki منتشر شد

مک‌دونالد کلیپ یک دقیقه‌ای منتشر کرده که ویدیویی از فصل دوم سریال جدید لوکی را با حضور تام هیدلستون، اوون ولیسون و سوفیا دی مارتینو را نشان می‌دهد که برای ایفای نقش‌هایشان به سریال علمی‌تخیلی مولتی ورس دیزنی پلاس بازگشته‌اند.

فصل دوم سریال ادامه‌ی داستان بعد از قسمت پایانی فصل اول است. لوکی با همکاری با موبیوس (ویلسون)، شکارچی B-15 و ترکیبی از چهره‌های آشنا و جدید در فصل ۲، وارد دنیای چندگانه‌ای می‌شود که بزرگ‌تر و خطرناک‌تر است. همه اینها برای یافتن سیلوی (دی مارتینو)، قاضی رنسلایر، میس مینت، قدرت انتخاب مسیر و سرنوشت معنادار خود اتفاق می‌افتند.

در ویدیو جدید و خوشمزه تازه منتشر شده، لوکی را می‌بینید که بدون شک برای مسیر پر پیچ و خم پیش رو تلاش می‌کند و با سیلوی روبرو می‌شود که پشت پیشخوان مک دونالد کار می‌کند و مشتاقانه منتظر شنیدن آنچه که خدای شیطان از منو می‌خواهد است، در حالی که ما موبیوس و یک نفر دیگر را نیز می‌بینیم. زندانی TVA، با بازی رافائل کاسال، در حال خوردن میلک شیک‌های خوشمزه سر میز، با موبیوس است.

این کلیپ ویدیویی بخشی از تبلیغات مک‌دونالد برای وعده غذایی آینده آنها “As Featured In” است، که حضور آنها را در سینما و تلویزیون در طول سال‌ها جشن می‌گیرد. این کلیپ شامل شخصیت‌هایی است که وعده‌های غذایی مورد علاقه‌شان را ذکر کرده و نام شرکت را حذف می‌کنند و شامل آثار مختلفی مانند Pulp Fiction، Richie Rich، Seinfeld، Friends، The Office، The Fifth Element، Reality Bites، The Longest Yard و غیره است. غذای “As Featured In” شامل یک نوشابه متوسط، یک وعده سیب زمینی سرخ شده متوسط، و انتخاب شما از ۱۰ تکه مرغ مک ناگت، کوارتر پوندر با پنیر یا بیگ مک خواهد بود. برای بهتر کردن آن، آنها مقداری سس ترش «N» مک‌دونالد نیز ریخته‌اند که همه آن‌ها با برند لوکی پوشانده شده‌اند.

در کنار هیدلستون، دی مارتینو، ویلسون و کاسال، بازیگرانی چون گوگو امباتا-راو، وونمی موساکو، یوجین کوردرو، کیت دیکی، لیز کار، نیل الیس، تارا استرانگ در نقش میس مینت و جاناتان میجرز در نقش کانگ فاتح نیز در این سریال حضور دارند. شما می توانید این کلیپ سرگرم کننده را با صحنه‌های جدیدی از فصل دوم Loki در زیر مشاهده کنید.

پخش سریال از ۶ اکتبر (۱۴ مهر) به طور انحصاری در دیزنی پلاس آغاز می‌شود.

منبع: کولایدر