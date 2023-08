استودیوی هکس‌ورکس (Hexworks)، ویدیویی ۱۳ دقیقه‌ای از گیم‌پلی ابتدایی بازی The Lords of the Fallen را منتشر کرده است. با ما همراه باشید.

بازی The Lords of the Fallen در تمام مواردی که تاکنون از آن به نمایش در آمده، همچنان امیدوارکننده به نظر می‌رسد. هکس‌ورکس و CI Games به لطف یک ویدیو گیم‌پلی جدید که توسط IGN آپلود شده و ۱۳ دقیقه‌ی ابتدایی بازی را نشان می‌دهد، نگاه جذاب دیگری به این محصول نقش آفرینی و سولزلایک داشته‌اند.

تعداد زیادی از جذاب‌ترین مکانیک‌های The Lords of the Fallen در این ویدیو به نمایش گذاشته شده‌اند، به خصوص مکانیک دو قلمرویی که بازیکنان را در حال حرکت بین قلمروهای اکسیوم (Axiom) و اومبرال (Umbral) می‌بیند، که دومی بسیار ترسناک‌تر از اولی است و هر دو می‌توانند دیگری را تحت تاثیر قرار دهند.

البته، ما همچنین شاهد کاربردهای فراوانی برای Umbral Lamp خواهیم بود. در حالی که این ویدیو کمی مبارزه را نیز به نمایش می‌گذارد، همچنین اجمالی به مکانیک‌هایی مانند Soulflaying ،Withered Damage و موارد دیگر را ارائه می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر ویدیوی زیر را مشاهده کنید.

عنوان The Lords of the Fallen در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برای PS5 ،Xbox Series X/S و PC عرضه می‌شود.

