ویدیوی جدیدی از Rainbow Six siege لو رفته است که نشان می‌دهد مستر چیف (Master Chief)، شخصیت اصلی مجموعه Halo، به این بازی خواهد آمد.

سال‌ها از عرضه Rainbow Six Siege می‌گذرد و شرکت یوبیسافت (Ubisoft) همچنان به پشتیبانی از این بازی تیراندازی چندنفره ادامه می‌دهد. ناشر فرانسوی در راستای پشتیبانی از این عنوان، مدتی است که روی ساخت محتویاتی با محوریت فرنچایزهای بزرگِ دیگر تمرکز کرده است؛ مجموعه‌هایی مانند Nier, WWE, Yakuza (Like a Dragon), Assassin’s Creed و مواردی بیشتر. در حال حاضر هم به نظر می‌رسد که یوبیسافت طی همکاری با تیم ایکس باکس، راه مستر چیف برای حضور در Rainbow Six Siege را هموار نموده است.

به تازگی کاربری به نام Klobrille در شبکه اجتماعی توییتر، ویدیویی منتشر کرده است که از پوسته (Skin) مستر چیف در این بازی رونمایی می‌کند. پوسته مستر چیف، مخصوصاً برای اوپراتور Sledge در دسترس قرار خواهد گرفت و شامل ظاهرِ این شخصیت دوست داشتنی در عنوان Halo: Infinite می‌شود.

در حال حاضر، شرکت یوبیسافت هنوز به صورت رسمی نسبت به ویدیوی لو رفته واکنشی نشان نداده است و به همین خاطر، جزئیات بیشتری از پوسته جدید Rainbow Six Siege در دست نیست؛ خصوصاً که نمی‌دانیم سازندگان، مستر چیف را روی تمامی پلتفرم‌های مقصدِ بازی در دسترس قرار می‌دهند یا اینکه پوسته این شخصیت تنها در انحصار پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و ایکس باکس قرار خواهد گرفت.

در ادامه می‌توانید ویدیوی لو رفته از پوسته مستر چیف در Rainbow Six Siege را مشاهده و دریافت کنید:

دانلود

با فرضِ اینکه ویدیوی لو رفته صحت دارد (که معمولاً نیز همینطور است)، احتمالاً مستر چیف زمانی به Rainbow Six Siege خواهد آمد که فصل بعدی آن شروع شود. طبق اعلام قبلی یوبیسافت، سال هشتم و فصل سوم بازی که Heavy Mettle نام دارد، در انتهای این ماه و در تاریخ ۲۹ آگوست (۷ شهریور) آغاز خواهد شد.

Rainbow Six Siege که یوبیسافت می‌خواهد تا ۱۰ سال از آن پشتیبانی کند، هم‌اکنون روی کنسول‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع: ComicBook