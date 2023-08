انتشار تصاویر انیمه The Boy and the Heron ساخته هایائو میازاکی

پس از مدت‌ها انتظار بالاخره می‌توانیم شاهد تصاویری از انیمه مورد انتظار و زیبای The Boy and the Heron ساخته هایائو میازاکی افسانه‌ای باشیم.

آخرین ساخته مرد بزرگ دنیای انیمه یعنی هایائو میازاکی به نام The Boy and the Heron (پسرک و هرون) بالاخره در سالن‌های سینمای کشور ژاپن به اکران درآمده است. اثری که بنا به گفته‌های بنیان‌گذار استودیو جیبلی یعنی توشیو سوزوکی به عنوان یکی از پرهزینه‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین ساخته‌های تاریخ کشور ژاپن به شمار می‌رود.

به سبب شیوه تبلیغاتی عجیب استودیو جیبلی در قبال The Boy and the Heron که پیشتر با عنوان How Do You Live (چگونه زندگی می‌کنی) شناخته می‌شد، هیچ تصاویر و یا اطلاعاتی از آن درس دسترس مخاطبین نبود و و تمامی بازاریابی‌های این انیمه با تنها یک پوستر صورت گرفته بود.

با این حال به لطف اکران این انیمه بالاخره می‌توانیم شاهد تصاویری از برخی سکانس‌های آن باشیم که به مانند همیشه، از جادوی هایائو میازاکی بهره برده و بسیار چشم‌نواز جلوه کرده است. در ادامه می‌توانید به مشاهده این تصاویر زیبا بپردازید.

هایائو میازاکی ۸۲ ساله در طول چندین دهه حضور در صنعت انیمه، برخی از به یاد ماندنی‌ترین آثار این مدیوم را خلق کرد که حتی مورد توجه سینمای غرب نیز قرار گرفت و جوایز گوناگونی از جمله اسکار را برایش به همراه داشت. پسرک و هرون که به عنوان آخرین ساخته وی پیش از بازنشستگی محسوب می‌شود، نه تنها نقدهای عموماً مثبتی دریافت کرده، بلکه مورد استقبال مخاطب عام سینما نیز قرار گرفته است.

انیمه سینمایی The Boy and the Heron در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) به عنوان افتتاح‌کننده جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمده و در تاریخی نامشخص در سینماهای ایالات متحده آمریکا به اکران در خواهد آمد.

منبع: کولایدر