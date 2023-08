بازیگر سر داووس سی ورث در جریان مصاحبه اخیر خود فاش کرده که تاکنون هیچ یک از کتاب‌های Game of Thrones را مطالعه نکرده است.

فیلم ترسناک و ماورایی The Last Voyage of the Demeter (آخرین سفر دمتر) که روایت منحصر به فردی از دراکولا را به تصویر کشیده است، با حضور بازیگرانی همچون دیوید دستمالچیان و لیام کانینگهام به تازگی اکران جهانی خود را شروع کرده و این مسئله باعث شده تا بازیگر نقش سر داووس در جریان مصاحبه جدید خود به گفت و گو درباره سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت) بپردازد.

لیام کانینگهام در جریان این مصاحبه به مسئله جالبی اشاره کرده و اعلام نموده که تاکنون به هیچ عنوان رمان‌های Game of Thrones نوشته جرج آر. آر. مارتین را مطالعه نکرده است. بازیگر ۶۲ ساله بریتانیایی که ایفای نقش شوالیه‌ای بی‌سواد ولی وفادار و مورد اعتماد به نام سر داووس سی ورث را در جریان اقتباس تلویزیونی این مجموعه رمان بر عهده داشت و به عنوان دست راست استنیس باراتیون، از دختری وی به نام شیرین محافظت می‌کرد.

او در ادامه توضیح می‌دهد که طرفدار نبوغ و خلاقیت در تولید این دست از آثار بوده و رمان‌ها را مطالعه نکرده زیرا به دی. بی. وایس و دیوید بنیوف به عنوان خالقین سریال اعتماد داشته است.

من کتاب‌های این مجموعه را مطالعه نکردم اما می‌دانم که دیوید بنیوف بسیار بیشتر از من در مورد این فرنچایز می‌دانست و به او اعتماد داشتم. زیرا یکی از طرفداران بزرگ کتاب‌ها به شمار می‌رود.

پایان‌بندی مجموعه تلویزیونی حماسی و فانتزی Game of Thrones با واکنش‌های بسیار انتقادآمیزی مواجه بوده است. شاید که اگر بازیگرانی همچون لیام کانینگهام رمان‌های جرج مارتین را مطالعه کرده و با دانشی عمیق در مقابل دوربین حاضر می‌شدند، نویسندگان در پشت صحنه با جدیت بیشتری وقایع فصل پایانی را به تصویر می‌کشیدند.

