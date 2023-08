فیلم “اژدها وارد می‌شود” بروس لی که این بازیگر را به یک ستاره بین المللی تبدیل کرد، امسال ۵۰ ساله می‌شود.

بدین منظور، کمپاتی اینترتینمنت بروس لی از انیمه سریالی جدیدش به نام House of Lee رونمایی کرد. تریلر تیزر مهیج این پروژه، لی را در بصورت انیمه نشان می‌دهد که حرکات، ریتم و اکشن او را در حالی که حریفانش را مشت و لگد می‌زند، به تصویر می‌کشد. یک اژدهای نمادین نیز ظاهر می‌شود و همگام با اعمال لی حرکت می‌کند. موسیقی، انیمیشن و حال و هوای تیزر نوید آن را می‌دهد که یک اثر جذاب باشد. این تیزر هیجان انگیز با یک تریلر کامل همراه خواهد شد که با ۵۰ سالگی Enter the Dragon (اژدها وارد می‌شود)، با کیفیت ۴K UHD در ۶۵۰ سینما، برای اولین بار ماه بعد عرضه خواهد شد.

در مجموعه‌های اکشن‌فانتزی، رزمی‌کار تحسین‌شده‌ای را می‌بینیم که «جنگ می‌کند تا جنگجویان اژدها خود را جمع کند، قبل از اینکه دنیا بیش از حد در تاریکی و سایه فرو برود».

این اثر با فرمت انیمه، مطمئناً قلب طرفداران انیمه و طرفداران این بازیگر را به دست خواهد آورد. شانون لی، یکی از بنیانگذاران بروس لی انترتینمنت و دختر بروس، به ددلاین گفته:

این سریال از جمله معروف لی الهام گرفته شده: کسانی که نمی‌دانند در تاریکی راه می‌روند، هرگز به دنبال نور نمی‌روند.

او در مورد این پروژه گفت:

انیمه یک مدیوم شگفت‌انگیز برای بیان یک داستان واقعا خلاقانه است که در آن بروس لی می‌تواند بروس لی باشد.

وی افزود:

من برای صحنه‌های اکشن، فانتزی، تاریخی، فرهنگی و خلاقیت در این اثر بسیار هیجان‌زده هستم.

در حالی که در آن روزگار، به سختی می‌شد همه صحنه‌های مبارزه لی را ضبط کرد، فرمت انیمه نه تنها صحنه‌های مبارزه او، بلکه روح او را نیز به تصویر می‌کشد. هدف این سریال نمایش جنبه معنوی و انسانی این رزمی‌کار افسانه‌ای است، در کنار اکشن Lee’s Legacy که در زمان کوتاه او بی‌سابقه است، او بازی‌های خیره‌کننده‌ای در The Big Boss ساخته لو وی، Fist of Fury، The Way of the Dragon را ارائه داد.

شاید لی به‌عنوان اولین بازیگری که کلیشه‌های آسیایی را در سینماهای وسترن شکست و با فیلم‌هایش الهام‌بخش نسل دیگری از فیلم‌سازان در سرتاسر جهان شد، تأثیر غیرقابل انکاری از خود به یادگار گذاشت.

