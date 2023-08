ناشر The Texas Chain Saw Massacre: عرضه بازی از روز اول بر روی گیم پس، به فکر کردن نیاز نداشت

مدیرعامل شرکت ناشر عنوان The Texas Chain Saw Massacre، اظهارات جالب توجهی را درباره عرضه بازی از روز اول بر روی سرویس گیم پس داشته است.

یکی از اولین و بزرگ‌ترین چالش‌هایی که هر عنوان چندنفره در هنگام راه‌اندازی با آن روبرو می‌شود، جذب یک پایگاه بازیکن قابل‌توجه است و برای توسعه‌دهندگانی که در این فضا دست به تجربه می‌زنند، سرویس گیم پس راهی عالی برای عبور از این سد در روزهای ابتدایی پس از انتشار محسوب می‌شود.

بازی ترسناک و چندنفره گان اینتراکتیو (Gun Interactive)، با نام The Texas Chain Saw Massacre، یکی دیگر از عناوینی است که این رویکرد را در پیش گرفته و به گفته شرکت ناشر، برای آن‌ها تصمیمی ساده و بدیهی بوده است.

وس کلتنر (Wes Keltner)، مدیرعامل گان اینتراکتیو، در مصاحبه اخیر خود با رسانه GamingBolt، از تصمیم برای در دسترس بودن The Texas Chain Saw Massacre از طریق گیم پس در زمان عرضه صحبت کرده و می‌گوید این رویکرد «نیازی به فکر کردن نداشته است». کلتنر:

داشتن این تعداد بازیکن بالقوه، پر کردن سرورها برای سریع نگه داشتن مسابقات و گردش مالی یک مسابقه جدید، بسیار مهم است. هیچکس نمی‌خواهد در یک سرور خالی بنشیند و منتظر پر شدن آن بماند. همکاری با مایکروسافت (Microsoft) و امکان در دسترس بودن بازی برای میلیون‌ها نفر در گیم پس، تصمیمی بدیهی و عاقلانه برای ما بود.

البته، جذب تعداد زیادی از بازیکنان در روزهای اولیه‌ی پس از انتشار، تنها یک شروع موقت برای هر عنوان چندنفره مانند The Texas Chain Saw Massacre به شمار می‌رود و اینکه بازی تا چه اندازه می‌تواند موفق عمل کند و پایگاه بازیکنان خود را علاقمند نگه دارد، با میزان خوب آن مشخص می‌شود.

اما تا آنجا که به اعداد و ارقام هنگام عرضه مربوط باشد، گیم پس در پر کردن لابی‌هایش با بازیکنان بیشتری نسبت به آنچه که ممکن است در شرایط معمولی دیده شود، موقعیت بهتری به بازی می‌دهد.

عنوان The Texas Chain Saw Massacre در تاریخ ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) برای PS5 ،Xbox Series X/S ،PS4 ،Xbox One و PC عرضه می‌شود. همچنین می‌دانیم که در PS5 و Xbox Series X با نرخ ۴K/30 FPS یا ۱۰۸۰p/60 FPS اجرا خواهد شد.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع: GamingBolt