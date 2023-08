مایکروسافت از بازی‌های جدید سرویس گیم پس رونمایی کرده و باری دیگر، شاهد قرارگیری بازی‌ها از روز عرضه روی این سرویس هستیم.

با گذر از نیمه اول ماه آگوست، مایکروسافت از بازی‌های جدید نیمه دوم این ماه برای سرویس گیم پس رونمایی کرده و از قرار معلوم، شاهد بازگشت Firewatch و Gris در کنار قرارگیری دو بازی Sea of Stars و The Texas Chain Saw Massacre از روز عرضه روی این سرویس خواهیم بود.

فهرست عناوین جدید سرویس Xbox Game Pass به همراه تاریخ قرارگیری روی سرویس

نام بازی تاریخ قرارگیری روی سرویس پلتفرم‌ها Firewatch ۲۶ مرداد (۱۷ آگوست) کلاود، کنسول و PC The Texas Chain Saw Massacre ۲۷ مرداد (۱۸ آگوست) کلاود، کنسول و PC Sea of Stars ۷ شهریور (۲۹ آگوست) کلاود، کنسول و PC Gris ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر) کلاود، کنسول و PC

همچنین از امروز، بازی Everspace 2 در دسترس کاربران کلاود و کنسول‌های نسل نهم گیم پس قرار گرفته و می‌توانید از حالا به تجربه این بازی بپردازید.

بد نیست اشاره کنیم مشترکین گیم پس که نسخه Premium بازی Starfield را خریداری کرده‌اند، می‌توانند از روز یکم سپتامبر (۱۰ شهریور)، گشت‌و‌گذار در جهان وسیع این بازی را آغاز کنند. باقی کاربران هم از ۵ روز بعد (۱۵ شهریور)، قادر به تجربه Starfield از روز عرضه و از طریق سرویس گیم پس خواهند بود.