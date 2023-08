نقدها و نمرات بازی The Texas Chain Saw Massacre منتشر شدند

The Texas Chain Saw Massacre جدیدترین اقتباس ویدیوگیمی از یکی از مشهورترین فرنچایز اسلشر سینما است. در ادامه نگاهی به نقدها و نمرات بازی می‌اندازیم.

در The Texas Chain Saw Massacre شما نقش یکی از مشهورترین قاتل‌های سریالی تاریخ سینما یا قربانی‌های او را بازی می‌کنید. این بازی بر اساس فیلم نمادینی با همین نام که در سال ۱۹۷۴ منتشر شده ساخته شده است. The Texas Chain Saw Massacre توسط استودیوی Sumo Nottingham توسعه یافته و توسط Gun Interactive منتشر شده است. این بازی شامل پنج قاتل متفاوت در قالب Leatherface ،the Cook ،the Hitchhiker و دو نفر دیگر که اعضای جدید خانواده The Texas Chainsaw Massacre هستند می‌شود. داستان بازی حول محور تلاش قربانی‌ها برای یافتن Maria، خواهر گم شده پروتاگونیست اصلی یعنی Ana Flores، می‌چرخد.

PC Invasion 9.5/10

The Texas Chainsaw Massacre نه تنها از ظواهر این فرنچایز مشهور استفاده می‌کند، بلکه مکانیک‌های خود را حول عصاره این فیلم می‌سازد. سینماتوگرافی، موسیقی و لحن فیلم اصلی همه با دقت بالا بررسی شده‌اند تا جهانی که توبی هوپر (Tobe Hooper) حدود پنجاه سال پیش خلق کرد بازسازی شود. به علاوه گیم‌پلی و سیستم ارتقای شخصیت‌ها به آن حس و حال اعتیادآوری را می‌دهند که در بازی‌های وحشت مشابه دیگر یافت نمی‌شود. The Texas Chainsaw Massacre این فرنچایز نمادین را به تجربه‌ای تبدیل می‌کند که بازیکنان را تا مدت زیادی دنبال خواهد کرد.

COGconnected 8.5/10

علی رغم مشکلاتی که The Texas Chainsaw Massacre دارد، حسابی توانسته‌ام خود را با آن سرگرم کنم. به عنوان طرفدار سرسخت فیلم اصلی، باید بگویم که استودیوی Sumo Nottingham برداشت بسیار سرگرم‌کننده‌ای از این جهان ترسناک داشته که وفادارانه و تنش‌زا است. اگر این بازی حتی نیمی از پشتیبانی Dead by Daylight را دریافت کند، شاهد یک عضو ثابت جدید در میان بازی‌های چندنفره برای سال‌های آتی خواهیم بود.

TheGamer 8/10

The Texas Chainsaw Massacre یک بازی ترسناک ناهمگام است که خیلی خوب طراحی شده است. این بازی حس وحشت یکی از مشهورترین فیلم‌های اسلشر تاریخ را با گیم‌پلی اکشن Dead by Daylight به طرز زیبایی ترکیب می‌کند. The Texas Chainsaw Massacre می‌تواند رقیب جدی جدیدی در این ژانر باشد.

Windows Central 7/10

The Texas Chainsaw Massacre خانه وحشت منحصر به فردی را ارائه می‌دهد که نسبت به سایر بازی‌‎های مشهور این ژانر متفاوت است. هر دست بازی حس و حال یک فیلم ترسناک جمع و جور و سه پرده‌ای را دارد که از ترس، دلهره و قتل‌های خشن پر شده است. مشکلات فنی و محتوای محدود به پکیج کلی ضربه وارد می‌کنند، اما هنوز هم می‌توانید سرگرمی زیادی را در The Texas Chainsaw Massacre پیدا کنید.

IGN 6/10

شکی ندارم که با گذشت یک تا دو سال، وقتی آن‌ها اکثر مشکلات فنی را حل کرده‌اند، سناریو‌ها و نقشه‌های بیشتری را به بازی اضافه کرده‌اند و راه بهتری را برای ورود تازه‌واردان در نظر گرفته‌اند، The Texas Chainsaw Massacre یکی از بازی‌های ثابت در مجموعه بازی‌های ترسناک ناهمگام من خواهد شد. با این وجود فعلا این بازی را با چند هشدار قبلی پیشنهاد می‌کنم. تعداد کم نقشه‌ها و مشابه بودن آن‌ها خیلی زود خسته‌کننده می‌شود و حتی با تعداد خوبی از شخصیت‌های قابل بازی و یک سیستم پیشرفت کارآمد، پس از مدت کوتاهی به سه سناریو بازی عادت کردم. در هر صورت پتانسیل این بازی و علاقه آن به این فرنچایز وحشت کلاسیک کاملا قابل مشاهده است.

میانگین نمرات بازی در وسایت متاکریتیک

بازی The Texas Chain Saw Massacre در تاریخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ (۲۷ مرداد ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و پلتفرم PC عرضه خواهد شد.