ویدیو و پوسترهای تازه فیلم A Haunting in Venice

به تازگی ویدیو و پوسترهایی از فیلم A Haunting in Venice منتشر شده که ماجراجویی تازه کارآگاه پوآرو را نشان می‌دهد.

فیلم یک جن‌زدگی در ونیز (A Haunting in Venice) جدیدترین فیلم از شخصیت هرکول پوآرو به شمار می‌رود که همانند دو فیلم قبلی کنت برانا قرار است این نقش را به تصویر بکشد. این فیلم محصولی از استودیو قرن بیستم است و قرار است باورهای فراطبیعی هرکول پوآرو را به آزمایش بگذارد.

حالا با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم «یک جن‌زدگی در ونیز» ویدیویی از آن منتشر شده است که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. این ویدیو نه تنها صحنه‌های مختلفی از خود فیلم را به نمایش در می‌آورد بلکه لحظاتی از زمان فیلمبرداری و پشت صحنه فیلم را نشان می‌دهد و شامل مصاحبه‌هایی با بازیگران نیز است.

کنت برانا در این ویدیو توضیح می‌دهد که فیلم قتل در قطار سریع السیر شرق (Murder on the Orient Express) بر محوریت انتقام و فیلم مرگ روی نیل (Death on the Nile) بر محوریت طمع بودند و حالا فیلم «یک جن‌زدگی در ونیز» قرار است به چیزی فراتر از ما بپردازد.

دیگر بازیگرانی که در فیلم «یک جن‌زدگی در ونیز» حضور دارند همچون تینا فی، میشل یئو و جیمی دورنان نیز در این ویدیو به صحبت درباره این اثر پرداختند. این فیلم بر اساس رمان Hallowe’en Party نوشته آگا کریستی ساخته شده و قرار است در تاریخ ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود. در ادامه پوستر کاراکترهای فیلم را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

منبع: کولایدر