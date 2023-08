به تازگی پوسترهایی برای فصل دوم سریال The Wheel of Time منتشر شده که کاراکترهای مختلف این اثر را نشان می‌دهد. سریال چرخ زمان (The Wheel of Time) اثری از سرویس آنلاین آمازون پرایم به شمار می‌رود که زمان زیادی تا شروع پخش فصل دوم آن باقی نمانده است و در همین راستا نیز به […]

پوسترها تازه و زیبای فصل دوم سریال The Wheel of Time علی محمدپناه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - 15:01