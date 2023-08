تیزر تازه انیمیشن The Monkey King

به تازگی تیزری برای انیمیشن The Monkey King منتشر شده که نیم نگاهی از درون این دنیای رنگارنگ را به نمایش در می‌آورد.

انیمیشن میمون پادشاه (The Monkey King) یکی از انیمیشن‎‌های جذاب سال ۲۰۲۳ میلادی به شمار می‌رود که قرار است از سرویس آنلاین نتفلیکس پخش شود وحالا نیز تیزری تازه برای این انیمیشن منتشر شده که نیم نگاهی از درون آن را به نمایش می‌گذارد.

این تیزر تازه منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید، شخصیت دراگون کینگ با صداپیشگی بوون یانگ را نشان می‌دهد که آهنگ اورجینال Take the Wolrd By Storm را اجرا می‌کند.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

سرویس آنلاین نتفلیکس اخیرا با ساخت انیمیشن نیمونا (Nimona) توانست توجه مخاطبان بسیار زیادی را به خودش جلب کند و به موفقیت برسد. حالا نیز با ساخت انیمیشن «میمون پادشاه» به دنبال آن است تا بتواند این داستان کلاسیک چینی را که قدمت آن به قرن شانزدهم میلادی باز می‌گردد، برای مخاطبان امروزی به نمایش در بیاورد.

از جمله دیگر صداپیشه‌های حاضر در انیمیشن «میمون پادشاه» می‎‌توان به جیمی او یانگ، جو کوی، هون لی، استفانی هسو و تعدادی دیگر اشاره کرد. آنتونی استاچی نیز سکان کارگردانی این انیمیشن را در دست دارد. این انیمیشن در تاریخ ۱۸ اوت سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲) روی سرویس آنلاین نتفلیکس عرضه خواهد شد.

منبع: کولایدر