نقدها و نمرات بازی Blasphemous 2 منتشر شدند

در فاصله یک هفته تا انتشار بازی Blasphemous 2 برخی از نقدها و نمرات این اثر توسط وب‌سایت‌های مختلف گیمینگ منتشر شده است که در اینجا به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

بازی Blasphemous 2، ساخته استودیوی The Game Kitchen، اثری در سبک اکشن پلتفرمر مترویدوانیایی است که داستان بازگشت قهرمان نسخه اول یعنی The Penitent One را روایت خواهد کرد که قرار است ماجراجویی‌های خود را پس از اتفاقات پایان داستان بسته الحاقی Wounds of Eventide ادامه دهد.

شخصیت The Penitent One به سرزمین جدیدی سفر خواهد کرد تا بار دیگر در یک چرخه بی‌پایان از زندگی، مرگ و رستاخیز به دام افتد. بازیکنان باید با کنترل این شخصیت به کاوش در دنیای عجیب و غریب Blasphemous 2 بپردازند و با دشمنانی که در آن پرسه می‌زنند، مبارزه کنند تا در نهایت موفق شوند به آرامگاه اولیه خود بازگردند.

بازی Blasphemous 2 دارای انبوهی از دشمنان جدید و باس‌فایت‌های منحصر به فرد خواهد بود که مبارزه با هرکدام پیچیدگی خاصی دارد. همچنین این بازی دارای درخت مهارت جدیدی است که می‌توان از طریق ترکیب آن‌ها با سلاح‌های گوناگون، سبک مبارزه خود را شخصی‌سازی کرد.

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ای از نقدها و نمرات منتشر شده از بازی Blasphemous 2 را مشاهده کنید.

IGN Spain: 9/10

Blasphemous 2 جوهر بازی اول را گرفته و آن را به سطح جدیدی ارتقا می‌دهد. این بازی چالش برانگیز به نظر می‌رسد، اما سختی آن عادلانه است و با گرافیک ساده، از نظر جلوه‌های هنری خیره‌کننده است. این بازی دنباله‌ای است که با دقت و احترام ساخته شده که برای هر طرفدار این سبک بسیار راضی‌کننده خواهد بود.

Areajugones: 9/10

این اثر یک بازی ضروری برای همه علاقه‌مندان به سبک مترویدوانیایی است. این دنباله مشکلات نسخه اول را رفع کرده و موفق می شود فراتر از همه نکات مثبت خود پیش برود. تقریباً هیچ نقصی در Blasphemous 2 وجود ندارد. این بازی دارای گیم پلی فوق العاده اعتیادآور، معماهای سرگرم کننده، کاوش و دشواری قابل تحمل و در عین حال چالش برانگیز است. مطمئناً می‌توان آن را در زمره بهترین بازی های مترویدوانیایی تاریخ در نظر گرفت.

IGN Italia: 8.6/10

Blasphemous 2 دنباله‌ای است که به طور کلی قبل از ارائه مجموعه‌ای از نوآوری‌های بسیار خوب اجرا شده و پیش از ارائه یک سری نوآوری‌هایی که به خوبی اجرا شده‌اند، ابتدا به رفع نقص‌های نسخه‌ی اول می‌اندیشد.

PSX Brazil: 8.5/10

Blasphemous 2 عناصر اصلی بازی اول را حفظ می کند، اما با افزودن مکانیک های مبارزه، حرکت و اکتشاف جدید آن‌ها را بهبود می‌بخشد. این بازی یک تجربه‌ی ضروری برای طرفداران سولزوانیا است.

COGConnected: 8.4/10

Blasphemous 2 یک بازی بسیار چالش برانگیز محسوب می‌شود، اما به طور کلی میزان سختی آن منصفانه است. زمان‌بندی، تداوم و توانایی خواندن الگوها و اجتناب زور بی‌رحمانه تنها کلیدهایی هستند که می‌توان آن را از طرف دیگر نشان داد. از نظر طراحی سطح و تنوع سلاح، این بازی نسبت به نسخه‌ی اول یک گام رو به جلو است. اگر از تجربه‌ی نسخه‌ی اول لذت بردید، دنباله‌ی این بازی به همان اندازه آشنا و غافلگیرکننده خواهد بود.

Jeuxvideo:8/10

استودیوی The Game Kitchen با ترکیب بازی‌های ویدیویی و فرهنگ اندلسی به خوبی موفق می‌شود. آن‌ها یک بار دیگر با Blasphemous 2 تسلط خود را در سبک مترویدوانیایی با تمرکز بیشتر روی فرمول قسمت اول نشان می‌دهند. در گیم‌پلی این بازی سه سلاح مستقیماً ادغام شده‌اند و فضای آن هنوز هم به همان اندازه تیره و تار به نظر می‌رسد و مبارزات آن که لذت بخش و چالش‌برانگیز است.

منبع متن: gamefa