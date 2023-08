نام اچیومنت توضیحات

A Legacy Forged مرحله «A Legacy Forged» را به اتمام برسانید

All That Money Can Buy مرحله «All That Money Can Buy» را به اتمام برسانید

Entangled مرحله «Entangled» را به اتمام برسانید

Executive Level مرحله «Executive Level» را به اتمام برسانید

Further Into the Unknown مرحله «Further Into the Unknown» را به اتمام برسانید

Guilty Parties مرحله «Guilty Parties» را به اتمام برسانید

High Price to Pay مرحله «High Price to Pay» را به اتمام برسانید

In Their Footsteps مرحله «In Their Footsteps» را به اتمام برسانید

Into the Unknown مرحله «Into the Unknown» را به اتمام برسانید

Legacy’s End مرحله «Legacy’s End» را به اتمام برسانید

One Giant Leap مرحله «One Giant Leap» را به اتمام برسانید

Surgical Strike مرحله «Surgical Strike» را به اتمام برسانید

The Best There Is مرحله «The Best There Is» را به اتمام برسانید

The Devils You Now مرحله «The Devils You Now» را به اتمام برسانید

The Hammer Falls مرحله «The Hammer Falls» را به اتمام برسانید

Unearthed مرحله «Unearthed» را به اتمام برسانید

Dust Off به سطح ۵ دست یابید

Traveler به سطح ۱۰ دست یابید

Elite به سطح ۲۵ دست بیابید

Space Opera به سطح ۵۰ دست بیابید

Reach for the Stars به سطح ۱۰۰ دست بیابید

Back to the Grind به گروه «Ryujin Industries» بپیوندید

Deputized به گروه «Freestar Rangers» بپیوندید

One Small Step به گروه «Constellation» بپیوندید

Rook Meets King به گروه «Crimson Fleet» بپیوندید

Supra et Ultra به گروه «UC Vanguard» بپیوندید

For All, Into the Starfield برای اولین‌بار وارد فضا شوید

Home Sweet Home یک پایگاه بسازید

Shipping Magnate ۵ پایگاه را به یکدیگر «Cargo Links» کنید

I Use Them For Smuggling یک محموله غیر‌قانونی را قاچاق کنید

Chief Engineer یک سفینه را طراحی و اصلاح کنید

Fleet Commander ۱۰ سفینه جمع‌آوری کنید

Another Bug Hunt ۳۰۰ موجود فضایی را نابود کنید

Boots on the Ground روی ۱۰۰ سیاره فرود بیایید

The Stars My Destination از تمام منظومه‌های بازی دیدن کنید

Stellar Cartography از ۲۰ منظومه بازی دیدن کنید

Cyber Jockey از سد ۵۰ قفل دیجیتالی عبور کنید

Dark Matter ۳۰۰ دشمن انسانی را نابود کنید

Fixer ۳۰ «Activity» را به اتمام برسانید

Privateer ۳۰ ماموریت ترمینال یا متفرقه را به اتمام برسانید

Industrialist ۵۰۰ منابع مختلف را در پایگاه خود به دست آورید

Jacked In به ۵۰ کامپیوتر دسترسی پیدا کنید

Life Begate Life ۵۰۰ مورد از منابع ارگانیک را جمع‌آوری کنید

Replicator ۱۰۰ آیتم مختلف بسازید

Rock Collection ۵۰۰ مورد از منابع غیر-ارگانیک را جمع‌آوری کنید

Soldier of Fortune ۵۰ سلاح مختلف را شخصی‌سازی کنید

Thirst for Knowledge ۲۰ مجله «مهارت» جمع‌آوری کنید

War of Angels ۲۰۰ اساس کوانتوم جمع‌آوری کنید

The Family You Choose ۱۰ شخصیت همراه استخدام کنید