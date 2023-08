تاریخ سینما میزبان حضور دنباله‌های مختلفی از فرنچایزهای بزرگ بوده است که برخی از شماره هفت‌های آن‌ها حسابی جنجالی ظاهر شده‌اند.

در تاریخ چندین و چند ساله سینما شاهد حضور فرنچایزهای بزرگی در ژانرهای مختلف بوده‌ایم که دنباله‌های متعددی برای آن‌ها ساخته شده است. با وجود آن که در سال‌های اخیر شاهد افت فاحش فرنچایزهای پر زرق و برق هالیوود هستیم تا حدی که حتی صدای طرفداران ۲ آتیشه خود را نیز درآورده‌اند اما باید این حقیقت را مد نظر داشت که حفظ کیفیت چنین دنباله‌هایی امری بسیار سخت و ریسکی بوده که تنها برخی از فرنچایزها قادر به انجام آن بوده‌اند.

فرنچایزهایی در ژانرهای مختلف که به سبب برخورداری از باید و نبایدهای گوناگون، کیفیت را بر کمیت ترجیح داده و از شکست و به ابتذال کشیدن جایگاه خود در سینما جلوگیری کرده‌اند. در حالی که بازیگری همچون تام کروز برای پیشرفت ژانر اکشن و به تصویر کشیدن بهترین سکانس‌های ممکن در فرنچایز ماموریت غیرممکن حتی جان خود را به خطر می‌اندازد، شاهد دنیای سینمایی مارولی (به عنوان یک فرنچایز بزرگ واحد) هستیم که طی سال‌های اخیر توهین‌آمیزترین آثار ژانر ابرقهرمانی را برای بینندگانش فراهم کرده است.

به همین سبب نیز در مقاله امروز به سراغ ۱۰ فرنچایزی رفته‌ایم که هفتمین فیلم آن‌ها در زمانه خود حسابی جنجالی و تاثیرگذار ظاهر شده و به حدی مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته که عملاً تا ابد در یادها باقی خواهد ماند. پس در ادامه این مقاله جذاب و خواندنی با ما همراه باشید.

فیلم Diamonds Are Forever (الماس‌ها همیشگی هستند) محصول سال ۱۹۷۱

مجموعه James Bond (جیمز باند) با ۲۶ فیلم و برخورداری از ۷ ستاره در نقش اصلی که آخرینشان دنیل کریگ بوده است، به عنوان یکی از بزرگترین فرنچایزهای تاریخ سینما به شمار می‌رود که مسیر پر فراز و نشیب جالبی را پشت سر گذاشته است.

پس از ساخته شدن فیلم On Her Majesty’s secret service (در خدمت سرویس مخفی ملکه) با هنرنمایی جرج لازنبی در سال ۱۹۶۳ که چندان باب میل طرفداران James Bond ظاهر نشد، شان کانری با فیلم Diamonds Are Forever به نقش جیمز باند بازگشت و در هفتمین فیلم از این مجموعه به ایفای نقش پرداخت. اثری که در آن زمان حسابی سر و صدا به راه انداخت و مورد توجه منتقدین و مخاطبین قرار گرفت. علی‌رغم آن که هنرنمایی شان کانری دیگر آن تازگی و جذابیت روزهای نخست خود را نداشته است اما پروژه او در سال ۱۹۷۱ باعث احیای این فرنچایز شد و راه را برای حضور شخصیت‌های جدید هموار نمود.

فیلم Furious 7 (خشمگین ۷) محصول سال ۲۰۱۵

در حالی که طرفداران فرنچایز سریع و خمشگین این روزها نگاهی انتقادی و منفی به این مجموعه دارند و آثار بی‌ارزشی را دریافت می‌کنند اما بابت یک مسئله همچنان هم‌عقیده هستند: فیلم‌های پنجم و هفتم این مجموعه از کیفیتی ستودنی و ارزشمند بهره برده است.

با این حال فیلم Furious 7 از جایگاه به خصوصی در نزد طرفداران این فرنچایز برخوردار می‌باشد و آن هم آخرین هنرنمایی پل واکر فقید در دنباله‌ای بوده که عملاً خود وی آن را پایه گذاری کرده است. سریع و خمشگین کار خود را با محوریت مسابقات غیرقانونی در خیابان‌های آمریکا آغاز کرد و سپس وارد مسیری شد که طرفداران ژانر اکشن را نیز به وجد می‌آورد. Furious 7 به عنوان هفتمین فیلم این فرنچایز در کنار خداحافظی باشکوهی که با ستاره‌اش انجام می‌دهد، میزبان به وقوع پیوستن سکانس‌های دیوانه‌وار و جذابی است که دنباله‌های بعدی در حفظ کیفیت آن حسابی ناامید کننده ظاهر شده‌اند.

فیلم Friday the 13th Part VII: The New Blood (جمعه سیزدهم قسمت هفتم: خون جدید) محصول سال ۱۹۸۸

فرنچایز The Friday the 13th به عنوان یکی از بزرگان ژانر اسلشر همیشه مسیر غیرقابل اطمینانی را طی کرده که هیچگاه در جلب نظر تمام و کمال طرفدارانش موفق عمل نکرده است.

با این حال در این بین شاهد یک استثنا هستیم و آن هم هفتمین فیلم این فرنچایز تحت عنوان Friday the 13th Part VII- The New Blood می‌باشد. دنباله‌ای که المان‌های کلیشه‌ای همیشگی فرنچایز جمعه سیزدهم را تا حدودی پشت سر گذاشت و پارامترهای جدیدی را تعریف کرد که روح تازه‌ای به ژانر اسلشر دمید و طرفداران را شگفت‌زده نمود. در حالی که همیشه عنصر طنز خاصی با این ژانر همراه بوده است اما Friday the 13th Part VII- The New Blood بسیار هولناک ظاهر شد و یکی از فجیع‌ترین سکانس‌های کشتار تاریخ سینما را به تصویر کشید که با گذشت چندین دهه هنوز هم می‌تواند هر بیننده‌ای را به وحشت وا دارد.

فیلم Star Trek: Generations (پیشتازان فضا: نسل‌ها) محصول سال ۱۹۹۴

در حالی که بسیاری از مخاطبین سینما تصور دارند که فرنچایز جنگ ستارگان ژانر علمی تخیلی و فضایی را پایه‌گذاری کرده است اما باید گفت که در حقیقت این مجموعه پیشتازان فضا است که به عنوان پدر این ژانر شناخته می‌شود.

مجموعه‌ای که در دهه ۱۹۶۰ میلادی خود را آغاز کرد و تاکنون ده‌ها فیلم و سریال مختلف حول محور آن ساخته و پخش شده که طرفداران بسیاری را در سراسر جهان برای خود دست و پا کرده است. با این حال هفتمین فیلم این مجموعه به نام Star Trek: Generations که برای نخستین‌بار در سینما به اکران در آمد، تیمی را به تصویر کشید که طرفداران پیشتازان فضا برای سال‌های متوالی آرزوی تماشای آن‌ها را داشتند. حضور پاتریک استوارت و ویلیام شاتنر در کنار یکدیگر عملاً رویداد سینمایی بزرگ دهه ۱۹۹۰ میلادی به شمار رفته و به حدی شیمی بین آن‌ها جذاب بود که یکی از باکیفیت‌ترین آثار علمی تخیلی تاریخ سینما را در کنار یکدیگر پدید آوردند.

فیلم The Muppets (ماپت‌ها) محصول سال ۲۰۱۱

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Fast & Furious, Harry Potter, James Bond, Mission Impossible 7, ُStar Wars, Tom Cruise, سینما, فیلم‌

منبع متن: gamefa