تصویر جدیدی دیگری از انیمه The Boy and the Heron منتشر شد

در میان رقابت آثار پر سر و صدای هالیوودی که اخبار رسانه‌های اجتماعی را با تبلیغات پر زرق و برق به خود اختصاص داده‌اند، شاهد اثر ارزشمند The Boy and the Heron (پسرک و هرون (حواصیل)) از کارگردان بزرگ دنیای انیمه یعنی هایائو میازاکی ۸۲ ساله هستیم که در کمال شگفتی با تنها یک پوستر به مخاطبین معرفی شد و کار تبلیغات خود را انجام داد.

اثری که بدون ارائه هیچ تصویر و یا تریلری، مدتی می‌شود که اکران خود را در کشور ژاپن آغاز کرده و فروش قابل توجهی را به ثبت رسانده است که در کنار دریافت نقدهای عموماً مثبت منتقدین، کارنامه ارزشمند هایائو میازاکی را به پایان خواهد رساند.

با این حال طی چند روز گذشته شاهد انتشار تصاویری از این انیمه جذاب و زیبا بوده‌ایم که مخاطبین خارج از کشور ژاپن را می‌تواند با حال و هوای آن آشنا نماید. امروز نیز میزبان انتشار تصویر دیگری هستیم که قهرمان اصلی این انیمه به نام ماهیتو ماکی را در حال صحبت با شخصیتی عجیب و غریب به معرض نمایش می‌گذارد.

این اثر زیبا و مورد انتظار در سال ۱۹۴۳ و در بحبوحه جنگ اقیانوس آرام جریان دارد. جایی که با پسری به نام ماهیتو ماکی آشنا می‌شویم که مادرش را در طی حادثه‌ای دلخراش از دست داده و در غم چنین واقعه دردناکی، دیگر امید چندانی به زندگی ندارد. با این حال پیدا کردن رمانی به نام “چگونه زندگی می‌کنی” زندگی او را دگرگون کرده و با اتفاقاتی غیرقابل تصور روبرو می‌شود که حتی غم از دست دادن مادرش را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

انیمه سینمایی The Boy and the Heron در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) به عنوان افتتاحیه جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمده و در تاریخی نامشخص در سینماهای ایالات متحده آمریکا به اکران در خواهد آمد.

