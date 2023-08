عاشقانه متفاوت پیتر دینکلیج در تریلر فیلم She Came To Me

در تریلر منتشر شده از فیلم She Came To Me شاهد هنرنمایی جذابی از پیتر دینکلیج هستیم که با مفهوم عشق و خلاقیت دست و پنجه نرم می‌کند.

پیتر دینکلیج ۵۴ ساله سینما و تلویزیون که همگی او را با هنرنمایی تماشایی و استادانه‌اش در قامت تیریون لنیستر مجموعه تلویزیونی Game of Thrones می‌شناسیم، با کمدی، درام و عاشقانه She Came To Me (او نزد من آمد) به کارگردانی ربکا میلر به استقبال طرفدارانش آمده است که طبق تازه‌ترین تریلر منتشر شده، جنبه متفاوتی از قدرت بازیگری‌اش را به تصویر کشیده است.

این فیلم که به عنوان افتتاحیه هفتاد و سومین جشنواره برلین شناخته می‌شود، حول محور آهنگسازی به نام استیون لادم جریان دارد که اصطلاحاً خلاقیتش ته کشیده و در اتمام موسیقی اپرای خود با بن‌بست مواجه شده است. مسئله‌ای که عشق و همسر زندگی او یعنی پاتریشیا را به واکنش وا داشته و او وارد عمل می‌شود تا به شیوه‌های گوناگون، استیون لادم را به روزهای اوج بازگرداند. مسئله‌ای که با اتفاقات جذاب و کمدی گوناگونی مواجه شده و به یکی از آثار مورد انتظار سینمای سال ۲۰۲۳ میلادی تبدیل شده است.

در ادامه می‌توانید تریلر زیبای این فیلم به تهیه‌کنندگی و هنرنمایی ان هتوی را مشاهده نمایید.

فیلم She Came To Me که به تازگی اکران محدود خود را در آمریکای شمالی آغاز کرده است، در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) به صورت جهانی اکران خواهد شد.

منبع: کولایدر