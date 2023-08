توسعه‌دهندگان Modern Warfare 3 جزئیات بیشتری را در مورد چگونگی انجام ماموریت‌های Open Combat این بازی منتشر کرده‌اند. با ما همراه باشید.

داستان Modern Warfare 3 مستقیماً پس از بازی قبلی شروع می‌شود. کاپیتان پرایس (Captain Price) و گروه ضربت ۱۴۱ در یک تجربه مبارزاتی تیره و تاریک، به مقابله با اهداف فراملیتی ولادیمیر ماکاروف (Vladimir Makarov) خواهند پرداخت.

بازی علاوه بر کمپین سنتی Call of Duty، دارای دسته جدیدی از مراحل است که توسعه‌دهندگان، آن‌ها را ماموریت‌های Open Combat می‌نامند. اکتیویژن (Activision) در بیانیه‌ای مطبوعاتی می‌گوید:

ماموریت‌های Open Combat مکمل سطوح سینمایی هستند و بر انتخاب بازیکن با مسیرهای اضافی و انتخاب‌های متعدد برای تکمیل اهداف تأکید می‌کنند. ابن مراحل برای واکنش و انطباق با سبک‌های مختلف بازی – چه با رویکرد مخفی‌کاری یا دویدن و … – ساخته شده‌اند. بازیکنان واقعاً می‌توانند همانطور که می‌خواهند بازی کنند.

عناوین قبلی Call of Duty ماموریت‌های با پایان باز را تجربه کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد ایده‌ی مورد بحث بسیار گسترده‌تر خواهد بود. در واقع، تصور امکان انتخاب بین رویکردهای مخفی‌کاری، دویدن یا کار با اسلحه، بیشتر با محصولات ایمرسیو سیمی مانند Dishonored یا Deus Ex مطابقت دارد تا طراحی‌های سنتی Call of Duty.

ممکن است درجه‌ی بالایی از واکنش‌پذیری، تصمیم‌گیری یا مسیرهای منشعب را شاهد نباشیم، اما حرکت در این جهت به تنهایی برای Call of Duty بسیار هیجان‌انگیز است.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع: Gamesradar