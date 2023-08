بازگشت گودزیلا در تصاویر تازه سریال Monarch: Legacy of Monsters

به تازگی تصاویری برای سریال Monarch: Legacy of Monsters منتشر شده که بازگشت گودزیلا را نوید می‌دهند.

سریال مونارک: میراث هیولاها (Monarch: Legacy of Monsters) جدیدترین اثر از فرنچایز هیولایی به شمار می‌رود که توسط سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس ساخته و پخش خواهد شد و در همین راستا نیز به تازگی تصاویری برای این سریال بسیار مورد انتظار منتشر شده است.

این فرنچایز هیولایی با فیلم گودزیلا (Godzilla) در سال ۲۰۱۴ میلادی شروع شد و پس از آن نیز فیلم کونگ: جزیره جمجمه (Kong: Skull Island)، فیلم گودزیلا: پادشاه هیولاها (ٰGodzilla: King of the Monsters) و فیلم گودزیلا در برابر کونگ (Godzilla vs. Kong) ساخته شدند.

حالا سریال «مونارک: میراث هیولاها» قرار است ادامه این فرنچایز را به نمایش در بیاورد، فرنچایزی که همچنین با فیلم گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید (Godzilla x Kong: The New Empire) ادامه پیدا خواهد کرد.

سریال «مونارک: میراث هیولاها» با بازی کرت راسل و وایات راسل است، کسانی که یک نقش را در فاصله سنی ۵۰ ساله ایفا خواهند کرد. این سریال داستان خانواده‌ای را به تصویر خواهد کشید که به دنبال پیدا کردن حقیقت درباره دخالت پدرشان در پروژه سری مونارک هستند. در ادامه می‌توانید تصاویر منتشر شده برای سریال «مونارک: میراث هیولاها» را مشاهده کنید.

منبع: کولایدر