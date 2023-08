برخی از خواننده‌های مشهور جهان علی‌رغم وجود جو منفی به سینما ورود کرده و هنرنمایی ارزشمند و قابل ستایشی را از خود بر جای گذاشته‌اند.

موسیقی و سینما علی‌رغم این که ۲ شاخه کاملاً متفاوتی به نظر می‌رسند اما همیشه مکمل یکدیگر بوده و به طریق مختلف بر دیگری تاثیر گذاشته‌اند. هنرمندان حاضر در این ۲ عرصه نیز هر یک مسیر کاملاً متفاوتی را برای موفقیت و شهرت در پیش گرفته‌اند که هر ساله با حضور در پروژه‌های مختلف، طرفدارانشان را به وجد می‌آورند.

با این حال در طی دهه‌های گذشته شاهد حضور برخی از خوانندگان مشهور جهان در حوزه سینما و تلویزیون بوده‌ایم که در ابتدا با واکنش منفی سینماگران مواجه شده ولی در کمال شگفتی به حدی هنرنمایی قابل ستایش و چشم گیری را از خود به معرض نمایش گذاشته‌اند که نه تنها پروژه‌های آن‌ها با استقبال مثبتی از سوی مخاطبین مواجه بوده، بلکه حتی بعضاً جوایز ارزشمندی را نیز برایشان به همراه داشته است.

در مقاله امروز نیز به سراغ ۱۰ خواننده مشهوری رفته‌ایم که حتی با وجود حضور کوتاه مدتی که در حوزه سینما داشته‌اند اما آثاری ارزشمند و ماندگار را در این مدیوم از خود بر جای گذاشته‌اند. به همین سبب نیز در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا نگاهی به اسامی آن‌ها و پروژه‌هایشان داشته باشیم.

استینگ

اگر که شناختی با خواننده مشهور و صاحب سبک بریتانیایی ندارید، کافیست تا به تماشای فیلم فراموش نشدنی Léon: The Professional (لئون: حرفه‌ای) نشسته تا با صدای جادویی وی آشنا شوید.

این خواننده ۷۱ ساله در طی دهه‌های گذشته چه با “گروه پلیس” و چه به صورت شخصی دست به خلق ترانه‌های خاطره‌انگیز و گوش‌نواز بسیاری زده که برخی از قطعات وی همچون Shape of My Heart و Every Breath You Take تا ابد در یادها باقی خواهد ماند. با این حال حضور محدود او در فیلم و سریال‌های آمریکایی که مشهورترین آن‌ها Dune (تلماسه) سال ۱۹۸۴ می‌باشد، به حدی چشمگیر و جذاب بود که نه تنها نشان داد حرف‌های بسیاری در این حوزه برای گفتن دارد، بلکه حتی اخیراً به سبب هنرنمایی در مجموعه تلویزیونی Only Murders in the Building (فقط قتل‌های داخل ساختمان) در کنار سلنا گومز (که او هم نشان داده می‌تواند بازیگر قابلی باشد) نیز نامزد دریافت جایزه امی شده است.

توپاک شکور

توپاک شکور فقید جزو آن دسته از هنرمندانی قرار می‌گیرد که مرگ نابه هنگامش، عملاً مانع موفقیت‌های بزرگی برای وی شد که چه در زمینه موسیقی و چه در زمینه بازیگری می‌توانست حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد.

کسی که با ارائه موسیقی منحصر به فرد خود در حوزه رپ آمریکایی عملاً دنیا را تکان داده بود، تا پیش از کشته شدن در سال ۱۹۹۶ تنها فرصت حضور در ۶ پروژه سینمایی را پیدا کرد که همان تعداد فیلم نیز از قدرت بازیگری عجیب و غریب وی بهره برده بود. اگر که نسبت به قدرت بازیگری این رپر فقید ۲۵ ساله شک دارید، کافیست تا به تماشای فیلم‌هایی نظیر Gridlock’d (بن‌بست)، Juice (عزت) و Above the Rim (بالاتر از حاشیه) نشسته تا حسرت بخورید که مدیوم سینما چه پتانسیلی را در دهه ۱۹۹۰ میلادی از دست داده است.

فلی

خواننده مشهور گروه راک “رد هات چیلی پپرز” یعنی فلی که موسیقی‌های دیوانه‌وارش می‌تواند هر شنونده‌ای را به وجد بیاورد، حضور طولانی مدت و ارزشمندی را در مدیوم‌های سینما و تلویزیون تجربه کرده است.

او جزو معدود خواننده‌های مشهوری به شمار می‌رود که عملاً بیش از ۲ دهه در سینما و تلویزیون حضور داشته است. فلی بازیگری را با فیلم The Outsiders (بیگانگان) فرانسیس فورد کاپولا در سال ۱۹۸۳ آغاز کرد و به سبب هنرنمایی خوبی که از خود به معرض نمایش گذاشت، نظر مثبت تهیه‌کنندگان هالیوودی را جلب نمود و در پروژه‌های بزرگ و پر سر و صدایی همچون Inside Out (درون و بیرون)، Baby Driver (بیبی راننده)، Toy Story 4 (داستان اسباب‌بازی ۴)، Family Guy (فمیلی گای) و Obi-Wan Kenobi (اوبی وان کنوبی) نقش آفرینی و صداپیشگی کرده است که باعث شده تا کارنامه درخشانی از خود را بر جای بگذارد.

مس دف

مس دف که در حوزه سینما و تلویزیون با لقب یاسین بی به شهرت رسیده است، رپر و خواننده هیپ هاپی می‌باشد که به طرز قابل ستایشی توانایی‌هایش را محدود به حوزه موسیقی نکرده است.

او به سبب بهره گیری از شیوه خاص ترانه سرایی و خلق موسیقی‌های منحصر به فرد، در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی موسیقی ژانر خود را به معنای واقعی کلمه به آتش کشید و با خواننده‌های بزرگ هم‌دوره خود همچون کانیه وست و مایکل جکسون به همکاری پرداخته است. از جمله آثار مشهور و پرمخاطب وی که قدرت بازیگری خود را به معرض نمایش گذاشته است، می‌توان به پروژه‌هایی نظیر The Italian Job (کسب و کار ایتالیایی)، ۱۶ Blocks (شانزده بلوک) و Dexter (دکستر) اشاره کرد. مس دف با وجود آن که از سال ۲۰۱۵ به بعد بازیگری را کنار گذاشته اما آثار وی به حدی خاطره‌انگیز بوده‌اند که به هیچ عنوان نمی‌توان هنر وی در این حوزه را نادیده گرفت.

بیانسه

