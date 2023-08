همه چیز درباره یاسوکه؛ شخصیت احتمالی Assassin’s Creed Codename Red

یوبی‌سافت این بار فرنچایز خود را به ژاپن برده و طبق گزارش‌ها، قصد دارد از دو کلاس کاراکتر، یعنی نینجا و سامورایی استفاده کند. بر طبق اطلاعات لیک شده، گفته می‌شود که شخصیت سامورایی بازی، یک آفریقایی پناهنده باشد؛ شخصیتی که با یاسوکه، اولین سیاه پوست سامورایی، منطبق به نظر می‌رسد.

با ما همراه باشید تا با تاریخچه کوتاه و زندگی جالب این شمشیرزن وفادار آشنا شویم.

سرنوشت قهرمان ما بدون شک، از آفریقا آغاز می‌شود

یاسوکه در سال ۱۵۵۰ میلادی متولد گردیده. اما اینکه نام اصلی او چه بوده، کجا متولد شده، دقیقا در چه روز و ماهی به دنیا آمده مشخص نیست. تنها موردی که اکثریت مورخان به صورت متفق درباره‌اش اظهار نظر کرده‌اند، سال تولدش (۱۵۵۰ میلادی) است.

با این وجود درباره زادگاه وی، گمانه زنی‌های زیادی وجود دارند که تمام آنها را بیان می‌کنیم؛ اما درستی تاریخی هیچ کدام از آنها را هنوز کسی اثبات نکرده. ولی بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت که سرنوشت یاسوکه، این سامورایی سیاه پوست، از طرف قاره آفریقا نفس زدن‌هایش را آغاز کرده است.

سرزمین‌هایی را که امروز با نام‌های اتیوپیا، موزامبیک و جنوب سودان می‌شناسیم، از زادگاه‌های تقریبی یاسوکه حدس زده شده‌اند. دلایل مورخان برای این سه فرضیه شامل مدارک مرتبط با نام او، ظاهر فیزیکی‌ای که هم‌عصرانش توصیف نموده‌اند، تجارت آن زمان در میان ژاپن و اروپا و آفریقا و دیگر موارد مختلف گفته می‌شود.

حتی درباره اینکه آیا یاسوکه برده بوده یا مبارز، مدرک محکمی وجود ندارد و هرکسی گمانه زنی‌هایی می‌کند. به هرحال، خوشبختانه حداقل یک مورد را اینجا داریم که همه از آن مطمئن هستند و می‌توانند راجع به آن قاطعانه صحبت کنند:

یاسوکه به ژاپن می‌آید

یاسوکه در سال ۱۵۷۹ همراه با یک مبلّغ ایتالیایی دین مسیحیت پا به ژاپن گذاشت؛ فردی به نام الیسندرو ولینیَنو (Alessandro Valignano). احتمالا یاسوکه آن موقع بادیگارد ولینینو بوده.

در سال ۱۵۸۱، ولینینو و یاسوکه وارد شهر کیوتو (Kyōto) شدند و با اودا نوبوناگا (Oda Nobunaga)، یک دایمیو (ارباب فئودال) قدرتمند ملاقات نمودند. دایمیو چیزی شبیه همان ارباب در سیستم ارباب و رعیتی اروپاست که بر زمین‌های خاصی فرمانروایی می‌کردند. نوبوناگا در آن زمان به دنبال متحد کردن ژاپنی بود که توسط چندین ارباب جنگ‌طلب به تفرقه افتاده.

Oda Nobunaga

در هرصورت، نوبوناگا به شدت تحت تاثیر ظاهر و رنگ پوست یاسوکه قرار می‌گیرد. البته او در این قافله تنها نبود؛ چرا که یکی از سامورایی‌ها (Matsudaira Ietada) نیز در دفتر خاطرات خود می‌گوید: «قدش به ۶ شاکو و ۲ خورشید (حدود ۱.۸۸ متر) می‌رسید… سیاه بود و پوستش مثل زغال چوب به نظر می‌آمد…»

همچنین، شواهد نشان می‌دهند که قد یاسوکه در آن زمان، مثل یک برج از تمام ژاپنی‌ها بلندتر بود. از طرف دیگر، هیچ کدام از ژاپنی‌ها تا آن زمان، هرگز در عمر خود کسی را با پوست سیاه ندیده بودند. به همین خاطر سیاهی یاسوکه را کثیفی و چرک تلقی نمودند؛ تا حدی که این مبارز بیچاره را به فرمان نوبوناگا (به قولی) برهنه کردند و در حمام حسابی سابیدند.

اولین سامورایی خارجی

یاسوکه به سرعت اعتماد نوبوناگا را به دست آورد. در این میان، برخی گمان می‌برند که احتمالا یاسوکه می‌توانسته به زبان ژاپنی صحبت کند و همچنین، باور دارند که او خیلی زود مهارت‌های شگفت انگیز جنگی‌اش را به عنوان یک سرباز ثابت کرد. سریعاً پس از ملاقات نوبوناگا با این جنجگو، این دایمیوی قدرتمند او را یاسوکه نامید، به خدمت گرفت واین چنین، رکوردش به عنوان اولین سامورایی خارجی ثبت شد.

جالب است که برخی او را اولین مسلمان سامورایی نیز می‌دانند. این مورد در کتاب یکی از مبلّغان دین مسحیت (Francois Solier of the Society of Jesus) در سال ۱۶۲۷ ثبت شده که یاسوکه را مسلمان کافر (Moorish (Muslim) Kafr (infidel)) از سرزمین موزامبیک معرفی می‌کند. واژه کافر در زبان عربی از کفر ریشه می‌گیرد و به معنای پوشاندن حقیقت است. با توجه به اینکه ما اصطلاح مسلمان کافر را نداریم، می‌توانیم استنباط کنیم که منظورش مسلمانی بوده که دین خود را از دیگران می‌پوشانده (در اصطلاح اسلامی به چنین کاری می‌گویند تقیه).

ولی برخی دیگر این موضوع را رد می‌کنند. چرا که معتقدند این مبلّغ مسیحی حدود ۵۰ سال بعد کتابش را نوشته و از کجا معلوم که حرف‌هایش درست باشند. چون تنها منبعی که چنین موردی را ذکر کرده، همین مورخ فرانسوی است. بعضی دیگر هم باور بر مسیحی بودنش دارند.

سامورایی یاسوکه، در جنگ‌های زیادی برای نوبوناگا جنگید؛ البته تعداد جنگ‌ها مشخص نیست. ولی دوره آن کوتاه بوده است. زیرا تنها یک سال بعد از ملاقات این دو مرد (۱۵۸۲)، یاسوکه در معبد هونو (Honnō Temple) حضور داشت و شاهد خیانت فرمانده‌ی نوبوناگا، آکه‌چی میتسوهیده (Akechi Mitsuhide) بود.

پایان ماجرای یاسوکه

نوبوناگا از شکست حتمی خویش اطمینان داشت و بدین سبب تصمیم به انجام خودکشی سه‌پوکو (Seppuku) گرفت. سه‌پوکو یک آیین خودکشی ژاپنی است که فرد برای دوری از ذلت، کنترل مرگش و حفظ افتخار خود انجام می‌دهد (وقتی هیچ چاره دیگری وجود ندارد). احتمال داده‌اند که یاسوکه به عنوان عضو دوم آیین، یعنی کایشاکونین (Kaishakunin) شرکت کرده باشد؛ چنین فردی وظیفه دارد با شمشیرش، سر از تن انجام دهنده سه‌کوپو جدا کند.

پس از مرگ نوبوناگا، یاسوکه بی‌هیچ درنگی به پسر او، اودا نوبوتادا (Oda Nobutada) پیوست. ولیکن نوبوتادا نیز از فرمانده خیانتکار پدرش، میتسوهیده شکست خورد و در همان روزی که پدرش مرد، آیین خودکشی سه‌کوپو را انجام داد.

منبع متن: gamefa