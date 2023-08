رویداد The International 2023 بازی Dota 2، با قیمت ۶۹۹ دلاری بلیط خود برای سه روز از این مراسم، طرفداران را شوکه کرد و واکنش منفی بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

کمپانی ولو (Valve)، اعلام کرد بلیت‌ها از ۲۵ آگوست به فروش می‌رسند. این رویداد قرار است در شهر سیاتل آمریکا برگزار شود و دو مرحله دارد: مرحله‌‌ی اول Road to The International، و مرحله‌ی دوم The International. بلیط سه روزه برای مرحله‌ی The International 2023 در Climate Pledge Arena به اضافه‌ هزینه‌های اضافی ۶۹۹ دلار است، در حالی که بلیط‌های انفرادی برای The Road to the International فقط ۹۹ دلار قیمت دارند.

واکنش طرفداران به این قیمت بسیار شدید بود. کاربران ردیت به سرعت ناباوری خود را ابراز کردند و نظراتی طنز و کاملاً ناامیدکننده داشتند. یکی از کاربران نوشت: «به همسرم گفتم ارزان‌تر از بلیط کنسرت تیلور سوئیفت (Taylor Swift) است … ولی انگار حالا باید به جای آن به کنسرت تیلور سوییفت بروم». بقیه‌ کاربران نیز بسیار نا‌امید شدند و فکر می‌کردند قیمت بلیط بسیار گران است و حتی مراسم‌های مهم کشور هم بلیط‌هایی با این قیمت ندارند.

رویداد The International سال گذشته نیز با انتقادهایی در مورد قیمت بلیط‌های خود مواجه شد، اما قیمت های بالا توسط برگذارکنندگان به دلیل جذابیت منحصر به فرد این رویداد و نیاز بالقوه برای جبران کمبود جمعیت شرکت‌کننده، توجیه شد. با این حال، تأثیر آن بر افرادی که توانایی مالی متوسطی دارند، غیرقابل انکار بود.

رویداد The International 2023 از ۱۲ اکتبر(۲۰ مهر) با مرحله گروهی آغاز، و به فینال آخر هفته که برای ۲۷ تا ۲۹ اکتبر (۵ تا ۷ آبان) برنامه ریزی شده است، منتهی می‌شود.