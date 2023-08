نقد و بررسی Atlas Fallen؛ موج سواری در شنزار

طی این مقاله به بررسی عنوان Atlas Fallen خواهیم پرداخت تا ببینیم آیا این اثر می‌تواند یک تجربه‌ی اکشن نقش آفرینی ماجراجویی مطلوب را ارائه دهد یا خیر؟

Atlas Fallen اثر عجیبی است چرا که لحظه‌ای بسیار از آن لذت می‌برم و لحظه‌ای دیگر خودم را خسته از روند آن می‌یابم. این عنوان ساخته‌ی جدید استودیوی Deck 13 سازنده‌ی عناوینی همچون The Surge و Lords of The Fallen است که حقیقتا در زمان معرفی‌اش حسابی نظرم را به خودش جلب کرد. برخی از ابعاد بازی همچون قدرت کنترل شن، مبارزات و حتی طراحی موجوداتی که با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنید باعث شدند تا حدی مشتاق تجربه‌ای این اثر بشوم و حالا سرانجام موفق به تجربه‌ی آن شده و امروز قرار است آن را قضاوت کنیم و ببینیم که در چه بخش‌هایی می‌درخشد و در چه بخش‌هایی شکست می‌خورد.

آیا Atlas Fallen یک ماجراجویی اکشن با المان‌های نقش آفرینی مناسب محسوب می‌شود یا یک اثر فراموش شدنی دیگر در بین انبوه آثار این ژانر؟

قصه‌ی تکراری خدایان فاسد و قهرمان منتخب

بگذارید در همین ابتدا بگویم که Atlas Fallen تقریبا در تمامی ابعاد روایی خود کلیشه‌ای و ضعیف عمل می‌کند و یک روایت به شدت تکراری را ارائه می‌دهد. این دنیا به دلیل رخ دادن یک جنگ بزرگ هزاران سال قبل که خدای خورشید Thelos در مرکز آن قرار داشت تقریبا به مرز نابودی کشیده شد. حالا او به دنبال یک قدرت جادویی به نام Essence است که در دنیای انسان‌ها رشد می‌کند و از همین رو او این دنیا و ملکه‌ی آن را به خدمت خود درآورده است تا همچون سفیری برای او در این دنیا عمل کند.

حال جهان این بازی پر است از هیولاهایی به نام Wraiths که زندگی را برای انسان‌ها سخت کرده و همچنین قومی مذهبی که این خدا را کورکورانه می‌پرستند. داستان بازی از همان ابتدا شما را در نقش یک کاراکتر بی‌نام و نشان که خودتان آن را می‌سازید قرار داده که با لقب Unnamed از او یاد می‌شود و شما را در مرکز این دنیای پر هرج و مرج می‌اندازد. کاروانتان توسط Wraithها مورد حمله قرار گرفته و تعداد زیادی کشته شده‌اند و حالا کاراکتر قصه‌ی ما قصد دارد با کمک دیگر افراد این کاروان در مقابل فرمانده‌ی نظامی‌شان که از قضا در خدمت ملکه است قد علم کند.

طی این عمل شما به بیرون فرستاده می‌شوید تا دزدی را پیدا کنید اما در طول انجام این کار با یک دستکش عجیب روبه‌رو می‌شوید که به دستتان چسبیده و با شما ارتباط برقرار می‌کند. در ادامه‌ی بازی متوجه می‌شوید نام روحی که در این دستکش گرفتار شده Nyall بوده و شما را در راستای شکست Thelos و آزاد کردن انسان‌ها همراهی خواهد کرد.

همانطور که می‌بینید داستان بازی ایده‌ای را در هسته‌ی خود جای داده است که بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته است اما متاسفانه نمی‌تواند هیچ خصوصیت مثبتی در مبحث روایی به این ایده اضافه کند که باعث شود داستان یا حتی کاراکترهای این اثر به یادماندنی باشند.

شخصیت‌پردازی کاراکترها از پروتاگونیست بازی گرفته تا بسیاری دیگر از شخصیت‌هایی که در طول داستان با آن‌ها روبه‌رو می‌شوید به اندازه‌ی یک کاغذ نازک و بدون هیچگونه عمقی است. شاید تنها کاراکتری که در این بین کمی بهتر از دیگران جلوه می‌کند Nyall باشد که او نیز لزوما شخصیت‌پردازی مناسبی ندارد.

چگونگی پایه‌گذاری داستان و شخصیت‌هایی که قهرمان داستان سعی دارد از آن‌ها محافظت کند آن قدر سطحی است که شاید در اواسط بازی فراموش کنید اصلا برخی از آن‌ها وجود دارند. صداگذاری کاراکترها نیز کمکی به روایت بازی نمی‌کنند چرا که بعضا به شدت بی‌حس و خشک هستند از همین رو حتی نمی‌توانم به یک لحظه در طول داستان اشاره کنم که حتی کمی شخصیت‌پردازی شخصیت‌ها عمیق شده تا بلکه بتوان کمی با آن‌ها احساس نزدیکی و همزادپنداری پیدا کرد.

همچنین این اثر از آن جایی که یک تجربه‌ی RPG محسوب می‌شود طی روند روایت داستان خود انتخاب‌هایی را جلوی شما خواهد گذاشت که حقیقتا به هیچ عنوان عمق یا پیشامد عظیمی نداشته و بسیار پوچ جلوه می‌کنند.

تقریبا می‌توان گفت وجود این خصوصیت هیچ خدمت خاص یا تاثیرگذار و چشم‌گیری همچون بسیاری دیگر از آثار این ژانر به داستان بازی نکرده و صرفا در آن تعبیه شده است که یکی از خصوصیات اصلی این ژانر را به نوعی در خود جای داده باشد. یکی از دلایل این مسئله همان شخصیت‌پردازی ضعیف و سطحی آن است که باعث می‌شود اکثر اوقات اصلا اهمیت ندهید که انتخاب‌ها چیست و آیا اصلا تاثیری روی کاراکترهای داستان دارد یا خیر.

به طور کلی Atlas Fallen در مبحث روایی و داستان‌سرایی چنگی به دل نمی‌زند و صرفا از داستان خود برای پیشبرد بازی و بعضا آنلاک کردن خصوصیات گیم‌پلی محور استفاده می‌کند بنابراین اگر به دنبال یک داستان‌سرایی عمیق با کاراکترهای جذاب و پیچیده هستید آن را در این عنوان نخواهید یافت.

شن‌های روان، خشن و مرگبار

و اما می‌رسیم به گیم‌پلی بازی؛ همانقدری که این اثر و داستانش در روایت و پرورش کاراکترهای دوست‌داشتنی و باور پذیر شکست می‌خورد در بخش گیم‌پلی خود خصوصیات، ایده‌ها و بعضا مکانیزم‌های بسیار برجسته‌ای جای داده است که زمانی که در یک هارمونی به طور مطلوب کار می‌کنند یک روند گیم‌پلی به شدت لذت‌بخش را پدید می‌آورند. اگر هرگونه نمایشی از این بازی را مشاهده کرده باشید احتمالا می‌دانید که شن‌ها بخش گسترده‌ای از دنیای بازی را تشکیل داده و همچنین نقش گسترده‌ای در گیم‌پلی بازی ایفا می‌کنند.

اسلحه‌های مختلف شما همگی از شن تشکیل شده‌اند و همچنین راه سفر و جابه‌جایی به نقاط مختلف بازی نیز به لطف شنزارها بسیار آسان‌تر شده است. یکی از جذاب‌ترین و لذت‌بخش‌ترین خصوصیات این بازی آن است که شما می‌توانید روی شن‌ها موج سواری کرده و در دنیای بازی جابه‌جا شوید، این مکانیزم به هیچ عنوان در طول تجربه‌ی بازی تکراری نمی‌شود و با تغییرات جهان بازی دائما محیطی تازه برای گشت و گذار وجود دارد که به لطف این توانایی حسابی این روند لذت‌بخش و حتی بعضا آرامش‌بخش خواهد بود.

از این موضوع که بگذریم به سیستم مبارزات بازی خواهیم رسید، با وجود اینکه این سیستم لزوما به شدت عمیق یا پیچیده نیست اما به شکلی بسیار مطلوب درون پیکر این عنوان تعبیه شده و بازدهی بالایی را به نمایش می‌گذارد. هنوز رد پاهایی از عناوین پیشین این استودیو در این سیستم دیده می‌شود که به نفع آن عمل کرده و باعث می‌شوند بتواند در طول روند بازی دائما تازگی و پویایی خودش را حفظ کند. هر کدام از اسلحه‌های شما عملکردی متفاوت داشته و می‌توانید با توجه به استایل بازی و خصوصیات کاراکترتان دو مورد از آن‌ها را به عنوان اسلحه‌ی اصلی و فرعی خود انتخاب کنید که در هنگام مبارزات به صورت هم زمان قابل استفاده هستند.

Nintendo ، PC ، Playstation ، Xbox ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، نقد و بررسی بازی

Atlas Fallen, Deck 13, Focus Entertainment, Lords of the Fallen, Open World, Open World Action RPG, The Surge 2, اکشن نقش آفرینی

منبع متن: gamefa