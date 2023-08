تاکنون فیلم‌های زیادی حول محور مولتی‌ورس ساخته شدند که هر کدام از آن‌ها شرورهای بسیار مخوفی داشتند.

مولتی‌ورس یا چندجهانی به یکی از کلیدواژه‌های مهم سینمای امروزی تبدیل شده است و از یک اثر سینمایی مستقل تا فرنچایزهای بزرگ و میلیارددلاری نیز به آن پرداخته‌اند. باید گفت که اخیراً فیلم‌های ساخته شده حول محور مولتی‌ورس رشد قابل‌توجهی داشتند و طرفداران زیادی نیز پیدا کردند.

مولتی‌ورس این فرصت را در اختیار سازندگان قرار می‌دهد تا بتوانند نسخه‌های متعدد و بی‌نهایتی از شخصیت‌های مختلف و مورد علاقه مخاطبان و همچنین نسخه‌هایی از خطوط زمانی متفاوت را به نمایش بگذارند. این در حالی است که مولتی‌ورس جدای از شگفتی‌های متعددی که درون خودش دارد، معمولاً شرورهای بسیار مخوف و وحشتناکی دارد که بسیار شیطانی و قدرتمند هستند.

انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) و فیلم فلش (The Flash) در تابستان امسال به مسئله مولتی‌ورس پرداختند و این ترند را در سال ۲۰۲۳ ادامه دادند. این در حالی است که دنیای سینمایی مارول نیز قرار است تا سال ۲۰۲۷ فرنچایز خودش را حول محور چندجهانی گسترش و ادامه بدهد. از همین رو در این مطلب قصد داریم به معرفی مخوف‌ترین شرورهایی بپردازیم که تاکنون در فیلم‌های حول محور مولتی‌ورس حضور داشتند. همراه با ما باشید.

۱۰. دورمامو – فیلم دکتر استرنج (Doctor Strange)

فیلم Doctor Strange

دورمامو یکی از دشمنان کلاسیک دکتر استرنج در کتاب‌های کمیک مارول به شمار می‌رود که برای اولین بار در فیلم «دکتر استرنج» محصول سال ۲۰۱۶ میلادی در دنیای لایو اکشن به نمایش گذاشته شد. دورمامو یکی از دشمنان تقریباً غیر قابل توقف دکتر استرنج به شمار می‌رود و حاکم بُعد تاریکی است، بُعدی از مولتی‌ورس که او با استفاده از آن دائماً در حال جذب دنیاهای دیگر است تا در نهایت بتواند بر همه آن‌ها حکمرانی کند. دورمامو قادر است تا زمان را دست‌کاری کند و واقعیت را طوری دیگر جلوه بدهد.

زمانی که دورمامو و عواملش تلاش می‌کنند تا بُعد تاریکی را به زمین بیاورند، دکتر استرنج با بازی بندیکت کامبربچ تنها مانعی است که در سر راه آن‌ها قرار دارد. دکتر استرنج از سنگ زمان استفاده می‌کند تا بتواند تا خودش و دورمامو را درون یک حلقه زمانی بی‌نهایت به دام بیندازد؛ از این طریق، هر بار که دورمامو دکتر استرنج را می‌کشد، او زنده می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

دورمامو که چندین و چند مرتبه این لحظه خاص را تجربه کرده و از این کار خسته شده، موافقت می‌کند که زمین را رها کند. با این حال، او همچنان نابودنشدنی است و در بُعد تاریکی مولتی‌ورس حضور دارد و همین نیز او را به یکی از مخوف‌ترین و ترسناک‌ترین شخصیت‌های مولتی‌ورس دنیای سینمایی مارول تبدیل می‌کند.

۹. دکتر اولیویا اوکتیویس – انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

انیمیشن Spider-Man Into the Spider-Verse

دکتر اولیویا اوکتیویس نسخه‌ای متفاوت از شخصیت شرور دکتر اختاپوس به شمار می‌رود. این شخصیت شرور در انیمیشن سینمایی «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» با صداپیشگی کاترین هان حضور داشت و همانند دکتر اختاپوس، او نیز یکی از دشمنان مرد عنکبوتی یا همان مایلز مورالز با صداپیشگی شامیک مور است.

دکتر اولیویا اوکتیویس به‌عنوان دانشمندی برای شرکت الکمکس کار می‌کند و دستگاه «ابَر برخورددهنده» را توسعه داده است، دستگاهی که می‌تواند پورتال‌هایی را به ابعاد دیگر باز کند. در ادامه مشخص شد که او یک ابرشرور بسیار بزرگ است که با کینگ‌پین کار می‌کند و رهبری تیم شش خبیث (Sinister Six) را در دست گرفته است و قصد دارد کنترل مولتی‌ورس را به دست بیاورد. او دشمنی خستگی‌ناپذیر برای مرد عنکبوتی مایلز مورالس و دیگر دوستان عنکبوتی‌اش بود و مطمئناً یکی از شرورهای مخوف مولتی‌ورس محسوب می‌شود.

۸. گابریل یولا – فیلم بی‌همتا (The One)

فیلم The One

فیلم «یکه‌تاز» یا «بی‌همتا» محصول سال ۲۰۰۱ میلادی اثری کلاسیک در زیرژانر هنرهای رزمی و یکی از اولین فیلم‌هایی بود که به مسئله مولتی‌ورس می‌پرداخت. این اثر سینمایی داستان شخصیتی با بازی جت لی را روایت می‌کند که در برابر خودش قرار می‌گیرد. جت لی در این فیلم نقش پلیسی به نام گابریل یولا را بازی می‌کند که برای آژانس مولتی‌ورس کار می‌کند. او سرکش می‌شود و تصمیم می‌گیرد تا همه نسخه‌های خودش در سراسر مولتی‎‌ورس را به قتل برساند تا از این طریق بتواند انرژی آن‌ها را جذب کند و به موجودی بسیار قدرتمند به نام «بی‌همتا» تبدیل شود.

آخرین هدف زنده او نیز نسخه‌ای از خودش به نام گیب لا است که به‌عنوان پلیس در اداره پلیس لس‌آنجلس مشغول به کار است و او نیز قدرت بسیار زیاد و سرعت فوق‌العاده‌ای از انرژی دیگر واریانت‌ها به دست آورده است. حالا لا باید جلوی تبدیل شدن یولا به «بی‌همتا» را بگیرد و تعادل را به مولتی‌ورس بازگرداند. عزم وسواس‌گونه و مهارت‌های رزمی و قدرت یولا سبب شده تا او دشمنی بسیار مخوف در هر جهانی باشد.

۷. ژنرال زاد – فیلم فلش (The Flash)

فیلم The Flash

چطور می‌توان جلوی یکی از ابرشرورهای سوپرمن را در دنیایی بدون خود سوپرمن گرفت؟ این همان معضلی است که بری آلن با بازی ازرا میلر در فیلم «فلش» با آن مواجه شده بود. بری آلن برای اینکه بتواند جلوی مرگ مادرش را بگیرد، در زمان سفر می‌کند و همین نیز باعث خلق دنیایی متفاوت می‌شود که در آن سوپرمن وجود ندارد. حالا ژنرال زاد از راه رسیده و به دنبال آن است تا سیاره زمین را از بین ببرد تا از این طریق بتواند سیاره جدید کریپتون را خلق کند.

بری آلن و نسخه جوان‌ترش به همراه یک بتمن سالخورده با بازی مایکل کیتون و سوپرگرل با بازی ساشا کلی با یکدیگر همکاری می‌کنند تا بتوانند جلوی این کریپتونی بسیار مخوف و شرور را بگیرند. اما آن‌ها اصلاً در برابر او قدرت و توانایی ندارند و همین نیز سرنوشت بسیار بدی برای سیاره زمین به همراه دارد. همین نیز باعث می‌شود تا ژنرال زاد با بازی مایکل شنون به یکی از مخوف‌ترین شخصیت‌های شرور مولتی‌ورس تبدیل شود.

۶. اسپات – انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

انیمیشن Spider-Man Across the Spider-Verse

در انیمیشن «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» دانشمندی به نام جاناتان اون در حال کار بر روی دستگاه «ابر برخورددهنده» بوده است و در همان زمان نیز مایلز مورالس و دوستان عنکبوتی‌اش این دستگاه را نابود کردند و باعث شدند تا او در گردابی گرفتار شود که ماهیت او را کاملاً تغییر داده است. در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» این شخصیت دوباره ظاهر می‌شود اما کاملاً متفاوت نسبت به قبل است. روی بدن او نقاط سیاهی دیده می‌شوند که از آن‌ها می‌تواند برای سفر به نقاط مختلف مولتی‌ورس و دنیاهای متفاوت استفاده کند. او به‌خاطر خراب شدن زندگی‌اش مایلز مورالس را سرزنش می‌کند و مصمم است تا مایلز را نابود کند.

وقتی مایلز مورالس برای اولین بار با اسپات روبه‌رو می‌شود، اسپات حالت خوش و خرمی دارد و از این توانایی‌های خودش برای سرقت‌های کوچک استفاده می‌کند. با این حال، عطش او برای انتقام در ادامه باعث می‌شود تا او به دنیای دیگری برود که در آن «ابر برخورددهنده» وجود دارد و او با استفاده از آن توانست خودش را به یک انرژی تاریک خالص تبدیل کند و حالا قادر است تا کل دنیاها را از بین ببرد. این شخصیت شرور قدرت بسیار زیادی دارد که مطمئناً در انیمیشن مرد عنکبوتی: آن‌سوی دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Beyond the Spider-Verse) بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.

۵. جوبو توپاکی – فیلم همه چیز، همه جا، به یکباره (Everything, Everywhere, All At Once)

