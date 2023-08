استودیوی Karakter Design که سابقه کار روی عناوینی از جمله God of War Ragnarok و Horizon Forbidden West را در کارنامه خود دارد، حالا مشغول همکاری با Bungie است.

بانجی (Bungie) در شوکیس امسال بازی‌های پلی استیشن، از بازی Marathon رونمایی کرد. به سادگی می‌توان گفت که احتمالاً زمان زیادی تا نمایش بعدی این بازی باقی مانده؛ با این حال، کار روی Marathon همچنان ادامه دارد و بانجی نیز از استعدادهای خارج از استودیو برای کمک به اجرایی کردن پروژه استفاده می‌کند.

استودیوی Karakter Design، یک استودیوی پشتیبان آلمانی است که بر طراحی هنری و جهت‌دهی به طراحی بازی‌ها تمرکز دارد. این استودیو از طریق پستی در توییتر تأیید کرده که در توسعه Marathon با بانجی همکاری خواهد کرد:

ما در حال پشتیبانی از بانجی در به تصویر کشیدن دنیایی جدید، بر اساس چشم‌انداز جسورانه‌ گرافیکی آن‌ها هستیم

استودیوی Karakter Design قبلاً در توسعه تعدادی از پروژه‌های فرست‌پارتی پلی استیشن از جمله سری Horizon و God of War Ragnarok مشارکت داشته و پشتیبان توسعه بازی‌هایی مانند Call of Duty: Black Ops 4، Ryse Son of Rome و Middle-earth: Shadow of War بوده است.

نظر شما در رابطه با همکاری بانجی و استودیوی Karakter Design چیست؟