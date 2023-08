هرسالی که می‌گذرد، شرکت‌های بازی‌سازی اغلب از سال قبل خود درس می‌گیرند و تغییراتی در بازی‌های خود ایجاد می‌کنند. البته همان طور که خواندید، “اغلب” درس می‌گیرند. به همین علت، هنوز که هنوز است دنیای بازی های ویدیویی از ویژگی‌های عجیب و گوناگونی رنج می‌برد و تاکنون کسی هم به فکر دگرگون ساختن آنها نیفتاده که به راستی مایه تعجب است.

در این مطلب قصد داریم به ۸ مورد از همان ویژگی‌های عجیب و غریب اشاره کنیم و توضیحی کوتاه پیرامون هریک داشته باشیم؛ با ما همراه باشید.

۱- NPC در سخن عجله دارد اما در عمل …

بسیار برای همه ما موقعیت‌هایی پیش آمده که کاراکتری را باید دنبال کنیم و اگر انجام ندهیم یا معطل بشود، NPC می‌گوید: «هی! عجله کن! باید برویم!» و یا اسم را صدا می‌زند و… . در کل هربازی ویدیویی این شیوه خاص را برای تشویق مخاطب خود در راستای ادامه جریان بازی دارد. اما مسئله اینجاست که چنین شیوه تشویقی کمی عجیب و غریب است.

تجربه نشان می‌دهد اگر از فرمانش سر بپیچیم و صرفا در محیط بچرخیم، NPC دوباره حرفش را تکرار می‌کند یا سخن جدیدی را به زبان می‌آورد. صحبتی که مفهومش خیلی جدید نیست؛ درواقع همان التماس و دعوت از ما می‌باشد. حالا این ویژگی تا ابد به صورت چرخه‌ای بی‌نهایت تکرار می‌شود. انگار نه آن کاراکتر به ظاهر عجول، قصد تغییر اساسی در حرف‌هایش را دارد، و نه دوست دارد به خودش حرکتی بدهد (البته گاهی نیز خودشان بدون کاراکتر اصلی، تا آخر خط می‌دوند و بعد همان جا منتظر تا ابد می‌ایستند و تا کاراکتر نیاید، نشانه‌ای از حیات معقول را ندارند)!

بازی‌های زیادی از این ویژگی رنج می‌برند

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بازی‌سازها به کاراکتر، زنده بودنِ بیشتری را بایستی تقدیم می‌کردند. یعنی بر فرض مثال چقدر جالب می‌شد اگر که NPC به جای بیهوده ایستادن و دستور دادن، خودش در حالتی منطقی به سمت کاراکتر اصلی می‌آمد، دستش را می‌گرفت و می‌گفت: «هی! گفتم بیا برویم!» بعد نیز او را با خود به جلو می‌برد تا بازیکن متوجه شود باید جریان بازی را ادامه دهد.

این گونه بسیار لذت بخش‌تر و طبیعی‌تر جلوه می‌کند و این طور مصنوعی نیست که NPC بخواهد صرفا بایستد و با دیالوگ‌های تکراری‌اش ما را امر و نهی نماید. البته لازم به ذکر است که چنین بحثی فقط مختص زمان‌هایی می‌باشد که NPC منتظر شماست و وقت مناسبی برای گشت و گذار نیست.

۲- دشمن‌ها هیچ وقت در کشتن خطا نمی‌کنند

عجیب است که کاراکترهای دشمن به هیچ وجه به خطا همدیگر را به قتل نمی‌رسانند یا به هم تیر نمی‌زنند. مثلا اگر تبر دشمن اولمان به دشمن دوم ما (همجنس با اولی) برخورد کند، امکان ندارد که شاهد مرگ دشمن دوم باشیم. یا در بازی‌های آخر الزمانی انگار زامبی‌ها همیشه عقلانی، منطقی و به صورت استراتژیک، تنها به کاراکتر خودمان حمله می‌کنند. هیچ وقت هم با یکدیگر دعوا ندارند و اتحادشان قابل ستایش است. چیزی که اصولا با طبیعت بیمارانی تسخیر شده و دیوانه جور در نمی‌آید!

همیشه در اکثر بازی‌های شوتر احتمال خطا و یا خودکشی با پرتاب غلط نارنجک برای بازیکن وجود دارد | اما دشمنان هیچ وقت اشتباه نمی‌کنند و از هرنظر صاحب کمال یا Perfect هستند

شاید بهتر بود که هوش مصنوعی بازی‌های ویدیویی به شکلی تنظیم می‌شد که احتمال خطا برای خود دشمنان هم وجود داشته باشد. زیرا وجود احتمال خطا برای بازیکن و نبود آن در هوش مصنوعی دشمنان، کمی بی‌عدالتی است و ماجرا را اندکی مصنوعی جلوه می‌دهد.

۳- صحبت وسط نبرد و صبوری دشمنان!

یکی دیگر از عجیب‌ترین قصه‌های بازی‌های ویدیویی، صحبت کاراکترها با یکدیگر، آن هم وسط نبرد است. ناگهان دشمن گروه را محاصره می‌کند و داد می‌زند: «همه شما را می‌کشیم…» بعد می‌بینیم که در کمال تعجب، اعضای گروه با آرامش، حق صحبت خود را تا آخر ادا می‌کنند؛ درحالی که دشمنان هم منتظر ایستاده‌اند و خیره خیره به آنها نگاه می‌کنند.

هیچ کس شلیک نمی‌کند، احدی حرفشان را قطع نمی‌نماید و دشمنان بامروتی که ادعای کشتار دسته جمعی گروه را داشتند، اجازه می‌دهند تا اعضا به فکر نقشه باشند و برنامه نبردشان را مو به مو شرح دهند. مسئله‌ای که نه یکبار، نه دوبار، بلکه چندین بار تکرار می‌شود.

نمونه بارز چنین صحنه‌ای را در نهایت تخیل هفتم (Final Fantasy 7 Remake) مشاهده می‌کنیم که واقعا عجیب و غریب است.

البته از طرفی هم من معتقدم این ایراد به داستان اصلا خالی از اشکال نیست. چون همان طور که می‌دانیم (این را به شوخی و طنز نمی‌گویم)، نام این بازی نهایت تخیل است. پس وقتی نام اثر نهایت تخیل است، هرچیزی که از تخیل بیرون بیاید، در فضایش امکان پذیر است.

بنابراین، احتمالا با در نظر گرفتن چنین موردی، بشود از این ویژگی عجیب و تخیلی گذشت کرد و آن را جزء ویژگی‌های به یاد ماندنی و جالب بازی دانست.

۴- تعامل‌های همیشگی: “دست نزن!“

شاید برایتان پیش آمده باشد که وقتی بخواهید با موردی تعامل (Interact) کنید، NPC همراه شما بگوید: «هی! دستش نزن!» حال اگر باز هم تعامل کنیم، حد آخرش می‌شود: «گفتم دست نزن!» به شکلی که در این موقعیت، تنها شاهد دیالوگ‌های تکراری با واکنش‌هایی قدیمی خواهیم بود.

اینکه یک کاراکتر تنها دو سه دیالوگ خاص را پشت سر هم در جواب به تعامل با شیء تکرار کند، ویژگی واقعا عجیبی است. با وجود پیشرفت صنعت گیم در جهات مختلفی همچون گرافیک، معلوم نیست که چرا هنوز چنین چیزی در دنیای بازی‌های ویدیویی وجود دارد.

اگر چه برخی بازی‌ها در این گونه مواقع، حرکت متفاوتی زده‌اند. مثلا در The Quarry، فرد مقابل به کاراکتر قابل کنترل در آن زمان می‌گوید که دست به اسلحه نزند؛ اگر واقعا به آن نیاز داشته باشند، بالاخره می‌دانند کجا هست و سراغش می‌آیند. اما من به شخصه چندین بار با اسلحه تعامل کردم تا ببینم چه اتفاقی می‌افتد و در هربار آزمایش، واکنش متفاوتی را دیدم. تا حدی که NPC به هم ریخت و با عصبانیت فریاد زد. سیستم بازی نیز اخطار داد که X از دست شما بسیار عصبانی شده است.

