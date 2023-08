آیا قهرمان جیمز باند بعدی مونث خواهد بود؟

بحث انتخاب بازیگر بعدی جیمز باند حسابی جنجالی ظاهر شده و این ذهنیت را مطرح کرده که به سبب سیاست‌های جدید و نه چندان عاقلانه هالیوود، قهرمان جدید این مجموعه سینمایی نیز یک زن خوا۸هد بود.

تا پیش از آغاز دهه ۲۰۱۰ میلادی شاهد فیلم و سریال‌های جذب و پرمخاطبی در ژانرهای مختلف بودیم که برخی از آن‌ها تبدیل به فرنچایزهایی پرفروش، پربیننده و سودآور شدند و کمپانی‌های خود را وادار کردند تا با سرمایه‌گذاری بر روی قهرمانان زن و مرد این فرنچایزها، پروژه‌های متعددی را روانه سینما و تلویزیون کرده و فارغ از کیفیت نهایی، سود کلانی را به خود اختصاص دهند.

با این حال به طرز عجیبی و به واسطه ترندهای فرهنگی شبکه‌های اجتماعی در طی یک دهه گذشته هالیوود بدون هیچ منطق و پیش زمینه‌ داستانی سعی داشته تا هویت قهرمانانی که برای سال‌های متوالی در خاطرات مردم به یادگار باقی مانده بودند را تغییر داده و فرضاً به صورت گسترده دست به تغییر جنسیت و یا نژاد قهرمانان آثار محبوبی بزند که علی‌رغم شکست در اعمال چنین سیاستی اما همچنان بر ادامه آن پافشاری داشته و حال این مسئله گربیان‌گیر یکی از فرنچایزهای نمادین ژانر اکشن و جاسوسی تاریخ سینما نیز شده است.

پس از آن که دنیل کریگ به شکلی زیبا و به یاد ماندنی با فیلم No Time To Die (زمانی برای مردن نیست) از فرنچایز James Bond (جیمز باند) خداحافظی کرد، موضوع انتخاب بازیگر جدید این مجموعه حسابی جنجال به راه انداخته تا جایی که بسیاری از سینماگران گمان می‌کنند که برای نخستین‌بار شاهد ۰۰۷ مونثی خواهیم بود که حتی در No Time To Die نیز به صورت غیرمستقیم به آن اشاره شده بود.

قطعاً خبر انتخاب بازیگر جدید برای ایفای نقش جیمز باند دوست داشتنی سینما، می‌تواند به مانند بمبی خبری تمام رسانه‌های جهان را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آیا باید برای حضور بازیگری زن برای ایفای چنین نقشی آماده باشیم؟ اعمال چنین سیاستی با چه واکنش‌هایی مواجه خواهد شد؟ آیا حضور یک بازیگر زن برای ایفای نقش مامور ۰۰۷ می‌تواند پایان کار فرنچایز سینمایی James Bond را رقم بزند؟

این‌ تنها گوشه‌ای از سوالات و نگرانی‌هایی است که هنوز پاسخی برای آن‌ها پیدا نشده است. به همین سبب نیز در مقاله امروز قصد داریم تا ببینیم که در پیش گرفتن چنین سیاست یک طرفه، خودخواهانه و توهیه آمیزی برای ایفای نقش مامور ۰۰۷ با چه نتیجه‌ای مواجه خواهد شد. پس در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

پایان بندی زمانی برای مردن نیست

تاکنون ۶ بازیگر بریتانیایی به ایفای نقش شخصیت جیمز باند پرداخته‌اند. با این حال تنها یکی از آن‌ها با مرگ از این فرنچایز خداحافظی کرده که عملاً کار را برای آغاز مجدد این مجموعه نسبت به دهه‌های پیش بسیار سخت نموده است.

چه طرفدار No Time To Die باشید و چه منتقد سرسخت آن، باید قبول کنید که پایان بندی آن با نقش آفرینی استادانه دنیل کریگ در قامت جاسوسی که برای سال‌ها تمام زندگی خود را برای مبارزه صرف کرده و حال نفس آخر خود را می‌کشد، بسیار دردناک و احساسی جلوه پیدا کرده بود. مسئله‌ای که با فیلم Skyfall (اسکای‌فال) به نوعی زمینه‌چینی شده بود. مرگ مامور ۰۰۷ باعث خواهد شد تا دنیای این فرنچایز تمام و کمال زیر و رو شده و شاید که با تکیه بر چنین اتفاقی نیز تهیه‌کنندگان این فرنچایز بخواهند بازیگری زن را برای ایفای نقش ۲۶مین فیلم جیمز باند تعیین نمایند.

ساخت ۲۵ فیلم با حضور بازیگرانی مرد

هالیوود در سر هم کردن بهانه‌های عجیب و غریب برای تغییر سیاست‌های خود تبحر خاصی داشته و ساخت ۲۵ فیلم با حضور بازیگرانی مرد قطعاً می‌تواند بهانه خوبی برای آن‌ها باشد تا به سراغ بازیگر مونثی برای ایفای نقش مامور ۰۰۷ بروند.

این جاسوس مشهور سینما، در طی تمام دهه‌های گذشته با وجود حضور ۶ بازیگر مختلف و برخورداری از لحن کاملاً متفاوت در هر سری اما در شیوه نمایش قهرمان خود مشابه عمل کرده است. جیمز باند همیشه به عنوان جنتلمنی باهوش، خوش تیپ، جذاب و کاریزماتیک به تصویر کشیده شده که مهارت عجیبی در ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف داشته و در صورت نیاز نیز به راحتی می‌تواند هر کسی که جلودارش باشد را قلع و قمع نماید. هالیوود می‌تواند ۶ بازیگر مرد و ۲۵ فیلم حول محور آن‌ها را بهانه قرار داده و با معرفی بازیگری جدید که از قضا مونث هم باشد، جنبه جدیدی از جاسوس همه فن حریف سازمان MI6 را به معرض نمایش گذاشته و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را حول محور وی انجام دهد.

سیاست گذاری جدید برای شخصیت‌های قدیمی سینما

بسیاری از فرنچایزهای سینمایی و تلویزیونی اخیر هالیوود دست به تغییر نژاد و جنسیت قهرمانان نمادین خود زده است.

از The Little Mermaid (پری دریایی کوچولو) گرفته که بازیگری سیاه پوست را وارد داستان کرده تا ریبوت Ghostbusters (شکارچیان روح) با گروهی تمام از شخصیت‌های زن و جایگزین دکتری مونث در سریال Doctor Who (دکتر هو) و تمرکز بر روی ابرقهرمانان زن در دنیای سینمایی مارول، همگی دست در دست یکدیگر داده‌اند تا هر روز بیش از پیش تمرکز بر روی شخصیت‌های اصلی مرد کم و کمتر شود. در حالی که تمامی مثال‌های ذکر شده به خودی خودی پر سر و صدا ظاهر شده‌اند اما قطعاً هیچکدام از آن‌ها جایگاه و محبوبیت فرنچایزی در حد و اندازه James Bond را در سینما نخواهند داشت و اعمال چنین سیاست زورگویانه‌ای بر یکی از شخصیت‌های نمادین تاریخ سینما، می‌تواند به نتایج حتی فاجعه‌باری ختم شود.

مسئله تنها زمان اجرای این سیاست است

