با توجه به گذشت ۶ سال از عرضه ریمیک Shadow of the Colossus، اکنون بهترین زمان برای صحبت راجع به استانداردهایی است که توسط این بازی برای عناوین بازسازی شده وضع شد.

عنوان Shadow of the Colossus که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۴ برای کنسول محبوب پلی استیشن ۲ عرضه شد، از جمله نخستین بازی‌های اکشن ماجراجویی‌ محسوب می‌شود که توانستند از روح واقعی هنر در خود استفاده کنند. به مانند Ico، این اثر موفق شد تا تاثیر شگرفی روی بازی‌هایی از قبیل The Legend of the Zelda: Breath of the Wild و Elden Ring، که از جمله بهترین آثار صنعت گیمینگ محسوب می‌شوند بگذارد.

این موضوعات باعث شدند تا بلوپوینت گیمز (Bluepoint Games) در حین توسعه ریمیک Shadow of the Colossus، بار سنگینی را به دوش خود احساس کند؛ استودیویی که تا پیش از آن، صرفاً سابقا عرضه ریمسترهایی از قبیل Metal Gear Solid HD Collection و Uncharted: The Nathan Drake Collection را در کارنامه داشت.

در چنین شرایطی، کار روی بازسازی Shadow of the Colossus به وضوح بزرگ‌ترین پروژه بلوپوینت گیمز تا آن زمان محسوب می‌شد و انتظارات بسیار بالای مخاطبین از این ریمیک، باعث شده بود تا این استودیو از نهایت توان خود بهره بگیرد.

از آن‌جایی که بلوپوینت گیمز در ساخت The Ico and Shadowof the Colossus Collection نقش داشت، تا حد زیادی با این بازی‌ها و سبک و سیاق منحصر به فردشان آشنا بود؛ با این وجود، عرضه یک ریمیک تمام عیار، بزرگ‌ترین چالشی است که تا آن زمان بر دوش بلوپوینت گیمز گذاشته شده بود. سبک طراحی هنرمندانه Shadow of the Colossus و محبوبیت بالای آن، باعث شدند تا این استودیو از نهایت توان خود برای عرضه یک بازسازی انقلابی استفاده کند. خوش‌بختانه پس از گذشت ۵ سال از عرضه ابن بازی، با اطمینان می‌توانیم Shadow of the Colossus را یکی از برترین ریمیک‌های تاریخ صنعت گیمینگ بنامیم.

عنوان Shadow of the Colossus در سال‌های بعد از انتشار خود به یکی از نقاط مرجع در بین عناوین سبک اکشن ماجراجویی تبدیل شد

نسخه اورجینال Shadow of the Colossus، بلافاصله پس از عرضه در سال ۲۰۰۵ موفق شد تا در ابعادی کوچک، موفقیت‌هایی کسب نماید. این بازی که کارگردانی آن برعهده فومیتو یوئدا (Fumito Ueda) قرار داشت، مثل بسیاری از عناوین دیگر، یک فرآیند توسعه پر از مشکل را سپری نمود. نکته جالب راجع به Shadow of the Colossus این است که در ابتدا قرار بود تا این بازی دنباله‌ی مستقیم Ico بوده و با نام Nico به بازار عرضه شود. به نظر می‌رسد که استودیوی سازنده قصد داشت تا با خلق یک اثر تعاملی، به چهار بازیکن اجازه دهد تا به صورت همزمان، برخی موجودات غول‌آسا را از پا دربیاورند. در واقع Nico تا حد زیادی به یکی از عناوین مشهور ساخته شده توسط کپکام (Capcom) یعنی سری Monster Hunter شباهت داشت‌. با این‌حال، پس از مدتی یوئدا به این نتیجه رسید که عرضه یک بازی چندنفره‌ی آنلاین برای پلی استیشن ۲ می‌تواند مشکلات بسیاری را برای آن‌ها به وجود بیاورد. در این زمان، تیم ایکو (Team Ico) تصمیم گرفت تا از برخی المان‌های پروژه روی دست‌شان از قبیل موجودات غول‌آسا و جهان گسترده بازی، برای ساخت Shadow of the Colossus استفاده نماید؛ عنوانی که در زمان عرضه با تحسین منتقدان مواجه شد و از نظر نمره، به یکی از برترین بازی‌های کنسول پلی استیشن ۲ تبدیل شد.

انیمیشن‌های بسیار باکیفیت، داستان‌سرایی حماسی، پازل‌های خاص و در عین حال به‌یادماندنی و سبک طراحی خاص Shadow of the Colossus باعث شدند تا این بازی موفقیت‌های بسیاری را در زمان عرضه کسب کرده و برای سال‌ها، یکی از برترین بازی‌های اکشن ماجراجویی تلقی شود. موفقیت‌های Shadow of the Colossus تا جایی ادامه داشت که کارگردان مطرح هالیوود یعنی گیرمو دل تورو (Guillermo del Toro)، این اثر را منبع افتباس خود برای ساخت فیلم Reign Over Me معرفی کرد.

پس از عرضه Shadow of the Colossus و موفقیت‌های بی‌حد‌و‌حصر آن در طی سال‌های بعدی، بازیکنان و منتقدین هم‌اکنون به طور متفق‌القول باور دارند که این بازی یکی از برترین عناوین تاریخ صنعت گیمینگ محسوب می‌شود؛ بازی‌ای که از نظر روایی تاثیر گسترده‌ای روی دیگر عناوین هم‌سبک خود گذاشت و باعث شد تا برخی از برترین بازی‌های تاریخ، از آن به عنوان چراغ راه خود استفاده نمایند. با وجود این‌که ریمستر Shadow of the Colossus در سال ۲۰۱۱ توسط بلوپوینت گیمز برای پلی استیشن ۳ عرضه شد، گذر زمان باعث شد تا بسیاری از المان‌های بازی برای گیمرهای جدید پالیش‌نشده به نظر برسند. این موضوع سبب گردید تا بلوپوینت گیمز تصمیم بگیرد تا Shadow of the Colossus را بازسازی کرده و آن را در سال ۲۰۱۸ برای کنسول پلی استیشن ۴ عرضه نماید.

دنیای Shadow of the Colossus دارای رموز بسیاری بوده و بازیکنان تاکنون پیرامون وقایع ان نظریه‌پردازی می‌کنند

چگونه بلوپوینت گیمز توانست موفقیت‌های نسخه اورجینال Shadow of the Colossus را تکرار کند؟

در هنگام کار روی بازسازی Shadow of Colossus، بلوپوینت گیمز قصد داشت تا اثری خلق کند که ضمن حفظ جوهره بازی اورجینال که آن را به یک عنوان انقلابی تبدیل کرد، با اعمال برخی بهبودها گیمرهای جدید را نیز به تجربه این بازی ترغیب نماید. این موضوع باعث شد تا بلوپوینت تصمیم بگیرد تا Shadow of the Colossus را از نظر بصری به یک عنوان مدرنیزه تبدیل نموده و در عین زمان، هسته کلی نسخه اورجینال را حفظ نماید. به لطف همکاری ژاپن استودیو (Japan Studio)، بلوپوینت گیمز به آرشیو کاملی از Assetهای نسخه اورجینال Shadow of Colossus دسترسی پیدا نمود. با این‌که این ریمیک توسط موتور داخلی بلوپوینت توسعه داده شد، این استودیو از کدهای نسخه اورجینال نیز استفاده نمود و به همین دلیل موفق شد تا الگوی رفتاری موجودات عظیم‌الجثه بازی را به نحو احسن دوباره پیاده نماید. باید یادآور شد که بلوپوینت گیمز برای ساخت بازسازی Demon’s Souls نیز از موتور اختصاصی این استودیو استفاده نمود. به هر ترتیب، این‌که رفتار غول‌های بازی تا حد زیادی به نسخه اورجینال شباهت داشت، در واقع به استفاده دوباره از کدهای آن بازی مربوط می‌شد. این موضوع را در انیمیشن‌های مورد استفاده برای واندر (Wander) که پروتاگونیست اصلی بازی محسوب می‌شود نیز می‌توان دید. بلوپوینت گیمز برای مدرنیزه نمودن انیمیشن‌های این شخصیت، از برخی المان‌های موتور اختصاصی خود استفاده کرده و موفق شد تا ضمن وفاداری به نسخه اورجینال، یک تجربه واقع‌گرایانه را خلق نماید.

بازسازی Shadow of the Colossus به خاطر سیستم‌ کنترل خاص آن مورد انتقاد گرفته است. ویژگی‌ای که یکی از المان‌های شاخص نسخه اورجینال نیز‌ محسوب می‌شد. سبک انیمیشن‌های منحصر به فرد مورد استفاده در عناوین تیم ایکو و جن‌دیزاین (GenDesign)، همواره باعث شده‌اند تا سیستم‌ کنترل بازی‌های ساخته شده توسط این استودیوها با آثار دیگر تفاوت داشته باشد. بلوپوینت گیمز در حین توسعه ریمیک Shadow of Colossus، به این‌ نتیجه رسید که سبک‌ کنترل خاص این بازی، از جمله مهم‌ترین المان‌های آن محسوب شده و ایجاد تغییر در آن، می‌تواند به گیم‌پلی بازی آسیب بزند؛ به همین دلیل، این استودیو تصمیم ‌گرفت تا ضمن حفظ هسته کلی سیستم کنترل، برخی نارسایی‌های موجود در آن را برطرف کرده و بدین ترتیب باعث شود تا واندر، روان‌تر از گذشته حرکت کرده و به دستورات گیمر به خوبی پاسخ بدهد.

از سوی دیگر، Shadow of the Colossus از یک داستان مرموز و در عین‌ حال درگیرکننده‌ بهره می‌برد. این بازی دارای رمز‌ و رازهای بسیاری بوده و بازیکنان تاکنون راجع به داستان آن به نظریه‌پردازی پرداخته و پیرامون آن بحث می‌نمایند. در واقع Shadow of the Colossus دارای لور (Lore) مخصوص به خود بوده و توانسته از نقطه‌نظر روایت، روی عناوین بزرگی از قبیل Dark Souls و Elden Ring تاثیر بگذارد. به همین دلیل، بلوپوینت گیمز تصمیم داشته تا در اثنای توسعه Shadow of the Colossus، به سبک داستان‌گویی منحصر به فرد آن وفادار مانده و ضمن مشاوره با وب‌سایت‌هایی از قبیل Nomad’s Blog که مربوط به طرفداران این بازی است، از نقطه‌نظرات آن‌ها استفاده کند. این وب‌سایت، در واقع محلی است که در آن طرفداران Shadow of the Colossus، راجع به داستان و راز و رمزهای دنیای این بازی با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می‌پردازند‌. این‌که بلوپوینت سعی داشته تا از نظرات طرفداران بازی استفاده کند، تعهد بالای این استودیو برای عرضه یک بازسازی باکیفیت را نشان می‌دهد.

در Shadow of the Colossus، تعداد پرندگانی که مونو (Mono) را احاطه کرده‌اند، به شما نشان می‌دهد که چند عدد از غول‌های عظیم‌الجثه بازی را شکست داده‌اید. از سوی دیگر در آسمان، دقیقا در جایی که یک غول را از پیش رو برداشته‌اید می‌توانید یک پورتال را مشاهده نمایید‌. این موضوعات نمایان‌گر اهمیت بالای تاثیر بازیکنان روی دنیای Shadow of the Colossus هستند. با وجود چنین المان‌هایی، بازیکن اهمیت تصمیمات خود را درک کرده و می‌تواند به عینه تاثیرات ناشی از عملکرد خود را در دنیای بازی مشاهده نماید.

طراحی باکیفیت غول‌های بازی یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت بازسازی Shadow of the Colossus محسوب می‌شود

طوری که دیده می‌شود، بلوپوینت موفق شده تا ضمن ادامه دادن مسیری که توسط تیم ایکو و استودیوی ژاپن شروع شده بود، تاثیر خود را نیز روی Shadow of the Colossus داشته باشد.

علاوه بر این موارد، باید بدانید که در این بازسازی، به The Last Guardian که جدیدترین بازی ساخته شده توسط فومیتو یوئدا و استودیوی جن‌دیزاین بوده نیز اشاره می‌شود. جن‌دیزاین از ۶ عضو کلیدی تیم ایکو بهره برده و به همین دلیل می‌توان شباهت‌های زیادی را در آثار این دو استودیو مشاهده نمود.

در ریمیک ساخته شده توسط بلوپوینت، می‌توانید بشکه‌هایی را در دنیای بازی مشاهده کنید که بازیکنان توسط آن‌ها به تریکو (Trico) در The Last Guardian غذا می‌دادند. این موضوع باعث می‌شود تا در حین بازی متوجه ارتباط بین Shadow of the Colossus و The Last Guardian شوید. این نکته در واقع تقویت‌کننده این نظریه بوده که بازی‌های ساخته شده توسط فومیتو یوئدا در یک دنیای مشترک جریان دارند.

در عصر کنونی که تعداد عناوین بازسازی شده به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است، بلوپوینت گیمز با ساخت Shadow of the Colossus موفق شد تا استانداردهای جدیدی برای ریمیک بازی‌های رایانه‌ای وضع نماید. بلوپوینت ضمن وفادار ماندن به تمام المان‌هایی که نسخه اصلی را به یکی از برترین بازی‌های صنعت گیمینگ تبدیل نمودند، بهبودهایی را در Shadow of the Colossus ایجاد نمود که باعث می‌شود تا بازیکنان جدید نیز بتوانند آن را تجربه کرده و از آن لذت ببرند. بلوپوینت گیمز با عرضه این ریمیک، موفق شد تا نسل جدیدی از گیمرهای را با دنیای جادویی و دل‌ربای Shadow of the Colossus آشنا کرده و به هرچه جاودانه‌تر شدن این بازی کمک کند.