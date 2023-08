تنها سه روز تا انتشار بازی بعدی استودیوی فرام سافتور (From Software)، یعنی Armored Core VI: Fires of Rubicon، زمان باقی مانده است و ما شاهد تریلر زمان عرضۀ آن هستیم. تریلر لانچ Armored Core VI را در ادامه مشاهده می‌کنید: Armored Core 6: Fires of Rubicon در تاریخ ۲۵ آگوست (۳ شهریور) برای PS5 […]

تریلر زمان عرضه Armored Core VI: Fires of Rubicon منتشر شد محمد حسین کریمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - 17:54