Little Nightmares 3 در شب افتتاحیه گیمزکام معرفی شد

با یک رونمایی غافلگیرکننده در شب افتتاحیه گیمزکام همراه هستیم. Little Nightmares 3 معرفی شد.

استودیوی Supermassive Games به همراه باندای نامکو (Bandai Namco)، در یک اتفاق غافلگیرکننده، Little Nightmares 3 را در شب افتتاحیه مراسم گیمزکام امسال به طور رسمی معرفی کردند.

تریلر منتشر شده از دو شخصیت جدید پرده برداشت، به این معنی که امکان بازی در حالت تک‌نفره یا چندنفره وجود دارد. این محصول در سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد.

آن ها علاوه بر Little Nightmares 3، یک پادکست جدید به نام The Voices of Nightmares را نیز معرفی کردند.

منبع: IGN