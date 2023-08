ساخته F2P و لوتر-شوتر استودیو Nexon پیش از عرضه در پاییز امسال، شامل یک بتای Cross-Play در ماه آینده خواهد بود.

استودیوی Nexon مدت‌هاست که در حال توسعه و پیشبرد فرآیند توسعه بازی The First Descendant است؛ در ابتدا به نظر می‌رسید که اعضای استودیو، نگرانی‌هایی را در رابطه با تغییر موتور بازی‌سازی بکار رفته در ساخت این عنوان دارند، مخصوصاً به علت پیشروی زیاد فرآیند توسعه بازی در Unreal Engine 4؛ اما در نهایت تصمیم بر این شد که ادامه فرآیند ساخت و توسعه The First Descendant به موتور بازی‌سازی Unreal Engine 5 انتقال پیدا کند. حالا تریلر جدید این بازی منتشر شده و گیم‌پلی بیشتری از آن را به نمایش می‌گذارد.

بازی The First Descendant با هدف عرضه در پاییز سال جاری روی رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس و ایکس باکس وان در دست ساخت قرار دارد. همچنین بتای Cross-Play این عنوان از تاریخ ۲۸ شهریور الی ۳ مهرماه امسال (۱۹ الی ۲۵ سپتامبر) قابل تجربه خواهد بود.