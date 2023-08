نقدها و نمرات Fort Solis منتشر شدند

به همراه انتشار بازی Fort Solis، نقدها و نمرات این عنوان نیز از سوی وبسایت‌های معتبر منتشر شدند.

گیمفا نیز ساعاتی پیش همراه با پایان امبارگوی بازی، نقد و بررسی Fort Solis را منتشر کرد که بخش نتیجه‌گیری آن را در ادامه مطالعه می‌کنید:

Gamefa 4.5/10

Fort Solis عنوانی سردرگم و بی‌هویت است که نه گیم‌پلی قابل قبولی ارائه می‌دهد و نه به عنوان یک بازی داستانی و ترسناک، عملکرد مناسبی دارد. از خسته‌کننده بودن روند بازی گرفته تا مدت زمان کم داستان و عدم پرداخت به شخصیت‌های بازی، Fort Solis از مشکلات زیادی رنج می‌برد. تنها نقطۀ قوت بازی را می‌توان گرافیک هنری چشم‌نواز و صداپیشگی شخصیت‌ها دانست. به غیر از این موارد، هیچ نکتۀ خاص دیگری در بازی دیده نمی‌شود.

IGN Spain 8/10

Fort Solis یک پیشنهاد عالی برای روشن کردن کنسول یا PC، نشستن با دوستان و تجربۀ یک بازی است؛ درست به مانند وقت‌هایی که به پای سریال‌های تلویزیونی می‌نشینیم.

Finger Guns 7/10

بازی Fort Solis از سر تا پا به شدت زیبا است و شامل بازیگری‌های تحسین‌برانگیزی می‌شود. با این حال، بازی به عنوان اثری که گیم‌پلی غنی‌ای ندارد، نمی‌تواند در زمینۀ ارائۀ هیجان یا داستانی مناسب، مطابق انتظارات عمل کند.

GamesRadar 5/10

Fort Solis شروع قدرتمندی دارد، اما نمی‌تواند کمبودهای خود را جبران کند. با وجود خروجی بصری فوق‌العاده و غوطه‌وری مطلق، این ماجراجویی روایت‌محور نهایتاً به دلیل سیستم حرکت و کنترل ضعیف خود شکست می‌خورد. ایدۀ بازی خوب است، اما بد اجرایی شده.

We Got This Covered 3/10

Fort Solis خود را به عنوان یک بازی دلهره‌آور بازاریابی کرده است، اما نهایتاً حول این موضوع یا ارائۀ شخصیت‌های جذاب شکست می‌خورد. از نظر ظاهری بازی در حد یک تولیدی AAA است، اما هیچ کاریزما و جذابیتی ندارد.

بازی Fort Solis هم‌اکنون برای PC و PS5 در دسترس قرار دارد.