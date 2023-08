انیمیشن Metalocalypse: The Army of the Doomstar که میزبان آخرالزمان با حال و هوای راک و متال خواهد بود، ویدیو جدیدی را برای طرفدارانش منتشر کرده است.

فرا رسیدن آخرالزمان در ویدیو انیمیشن Metalocalypse: The Army of the Doomstar ایلیا عسگری ۱ شهریور ۱۴۰۲ - 17:00