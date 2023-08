در جدیدترین تریلر منتشر شده از The Lord of the Rings: Return to Moria، کارگردان بازی، جان پاول دامانت (Jon-Paul Dumont)، درباره‌ گیم‌پلی صحبت می‌کند.

در آخرین تریلر به نمایش گذاشته شده در مراسم گیمزکام ۲۰۲۳، کارگردان The Lord of the Rings: Return to Moria توضیحاتی را حول گیم‌پلی ارائه داد و پلیرها را بیشتر با دنیای این بازی آشنا کرد.

در این تریلر، یک دورف (Dwarf)، از نژاد‌ های سری Lord Of the Rings در حال حفاری در اطراف سرزمین Moria است و در آن شاهد ارائه‌ بخش کوچکی از گیم‌پلی مربوط به جمع آوری منابع و گشت‌ و‌ گذار در محیط‌های بازی هستیم.

طبق گفته‌‌های دامونت، مناطق سرزمین Moira بیشتر طراحی جدید خواهند داشت، اما شاهد بخش هایی آشنا و برگرفته از سری کتاب‌های Lord Of the Rings در آن خواهیم بود. او در ادامه گفت نسخه‌ی PC بازی از بخش Co-Op تا ۸ نفر پشتیبانی خواهد کرد؛ در حالی که در نسخه‌ی PS5 بازی، بیشترین تعداد پلیرها به ۴ نفر محدود خواهد شد.

The Lord of the Rings: Return to Moria در تاریخ ۲۴ اکتبر (۲ آبان) امسال، برای رایانه‌های شخصی و PS5 و در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی، برای Xbox Series X/S منتشر خواهد شد.

