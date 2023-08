آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Monkey King تا Ahsoka

این آخر هفته قرار است به معرفی انیمیشن The Monkey King، فیلم Past Lives و سریال Ahsoka بپردازیم.

سرویس آنلاین نتفلیکس توجه ویژه‌ای نسبت به انیمیشن دارد و تاکنون نیز توانسته آثار بسیار خوب و جالبی را برای مخاطبان به ارمغان بیاورد. حالا نیز این سرویس آنلاین به سراغ ساخت انیمیشنی بر اساس داستانی قدیمی و کهن از سلسله مینگ رفته است، انیمیشنی که میمون پادشاه (The Monkey King) نام دارد و در ادامه این مطلب بیشتر به معرفی آن خواهیم پرداخت.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» علاوه بر انیمیشن «میمون پادشاه» به سراغ معرفی یک اثر سینمایی و دو سریال خواهیم رفت که شامل فیلم سینمایی عاشقانه و درام زندگی‌های گذشته (Past Lives)، سریال تازه آسوکا (Ahsoka) از دنیای جنگ ستارگان و همچنین فصل دوم سریال هجوم (Invasion) از سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس است. همراه با ما باشید.

انیمیشن میمون پادشاه (The Monkey King)

انیمیشن The Monkey King

عوامل سازنده: انیمیشن «میمون پادشاه» اثری فانتزی، اکشن و کمدی است که بر اساس رمانی به نام سفر به غرب (Journey to the West) از سلسله مینگ ساخته شده است. سکان کارگردانی این اثر را آنتونی استاکی در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز استیو بنیک و ران جی فریدمن قلم زده‌اند.

داستان و صداپیشه‌ها: انیمیشن «میمون پادشاه» همان‌طور که از نامش پیدا است، داستان ماجراجویی‌های شخصیتی به همین نام را روایت می‌کند، شخصیتی که صداپیشگی آن را جیمی او یانگ در دست دارد. این میمون که از توانایی‌های رزمی بسیار بالایی برخوردار است، به دنبال آن است تا به نبرد با دراگون کینگ یا اژدهای پادشاه با صداپیشگی بوون یانگ برود. از جمله دیگر صداپیشه‌های حاضر در این انیمیشن سرویس آنلاین نتفلیکس می‌توان به جو کوی، بی دی وانگ، جولی هوآنگ راپاپورت و استفانی هسو اشاره کرد.

آیا انیمیشن «میمون پادشاه» ارزش دیدن دارد؟ انیمیشن «پادشاه میمون» پر از جلوه‌ها و تصاویر زیبا، تماشایی و حتی دیوانه‌کننده است و برای اینکه استفاده ماهرانه انیماتورها از زوایا و فضا را به‌خوبی درک کرد و مورد تحسین قرار دارد، باید تمرکز بسیار زیادی به هنگام تماشای این اثر داشت. این در حالی است که این انیمیشن سینمایی پر از انرژی است و جنبه‌های سرگرم‌کننده‌ای نیز درون خودش دارد. در هر صورت، این انیمیشن سینمایی تلاش کرده تا داستان بسیار قدیمی را برای مخاطبان امروزی به ارمغان بیاورد و مطمئناً بیننده‌های جوان از تماشای آن لذت خواهند برد.

فیلم زندگی‌های گذشته (Past Lives)

فیلم Past Lives

عوامل سازنده: فیلم «زندگی‌های گذشته» اثری عاشقانه و درام به شمار می‌رود که سلین سونگ فیلم‌نامه آن را قلم زده و خود او نیز سکان‌دار کارگردانی آن بوده است و این اثر سینمایی نیز اولین تجربه فیلمسازی وی محسوب می‌شود.

داستان و بازیگران: فیلم «زندگی‌های گذشته» داستان دو دوست از دوران کودکی را دنبال می‌کند که پس از سال‌ها بار دیگر با هم ملاقات می‌کنند و در این آشنایی مجدد نیز سعی دارند به روابط و همچنین زندگی‌های خودشان فکر کنند. گرتا لی، تئو یو و جان ماگارو از جمله بازیگرانی هستند که در فیلم «زندگی‌های گذشته» نقش‌آفرینی می‌کنند.

آیا فیلم «زندگی‌های گذشته» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «زندگی‌های گذشته» اولین اثر ساخته شده توسط سلین سونگ به شمار می‌رود و به‌عنوان اولین تجربه نویسندگی و کارگردانی سلین سونگ، این اثر سینمایی شروع قابل‌توجهی برای کارنامه هنری وی به شمار می‌رود. فیلم «زندگی‌های گذشته» از پیوندهای بین شخصیت‌های مرکزی و حساس خودش بهره می‌برد تا مشاهدات جدی نسبت به وضعیت انسانی را ارائه کند. مطمئناً علاقه‌مندان به درام‌هایی که در آن‌ها به زندگی انسان پرداخته می‌شود، از تماشای این اثر سینمایی لذت خواهند برد.

سریال آسوکا (Ahsoka)

سریال Ahsoka

عوامل سازنده: سریال «آسوکا» مینی‌سریالی ساخته شده توسط دیو فیلونی برای سرویس آنلاین دیزنی پلاس است. این سریال بخشی از فرنچایز جنگ ستارگان (Star Wars) و نسخه‌ای فرعی از سریال مندلورین (The Mandalorian) به شمار می‌رود و اتفاقات آن نیز در همان بازه زمانی و پس از اتفاقات فیلم بازگشت جدای (Return of the Jedi) محصول سال ۱۹۸۳ جریان دارد و به نحوی نیز ادامه‌ای برای انیمیشن سریالی شورشیان جنگ ستارگان (Star Wars Rebels) است.

داستان و بازیگران: سریال «آسوکا» همان‌طور که از نامش پیدا است، داستان آسوکا تانو را دنبال می‌کند که در حال تحقیق درباره تهدیدی قریب‌الوقوع علیه کهکشان و پس از سقوط امپراتوری است. در این سریال، رزاریو داوسون نقش شخصیت آسوکا تانو را به تصویر می‌کشد و این در حالی است که او در این نقش در سریال «مندلورین» نیز حضور پیدا کرده است. ناتاشا لیو بوردیزو در نقش سابین رن، مری الیزابت وینستد در نقش هرا سیندولا، ری استیونسون در نقش بیلان اسکول، دیوید تننت صداپیشه نقش هویانگ و لارس میکلسن در نقش دریاسالار تراون از جمله دیگر بازیگرانی هستند که در سریال «آسوکا» نقش‎‌آفرینی می‌کنند.

آیا سریال «آسوکا» ارزش دیدن دارد؟ سریال «آسوکا» توانسته عناصر جدیدی از حماسه جنگ ستارگان را به نمایش در بیاورد و آن‌ها را در تعادل با عناصر قدیمی این مجموعه حفظ کند و همین نیز سبب شده تا داستان این سریال محکم و جالب باشد. از سوی دیگر، رزاریو داوسون توانسته نقش‌آفرینی بسیار قوی در نقش اصلی این سریال داشته باشد و همین نیز به این سریال کمک زیادی کرده است. مطمئناً این سریال ارزش دیدن دارد، به‌خصوص برای طرفداران این فرنچایز.

فصل دوم سریال هجوم (Invasion)

سریال Invasion

عوامل سازنده: سریال «هجوم» محصولی از سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس به شمار می‌رود که اولین فصل از آن در میانه سال ۲۰۲۱ میلادی پخش شد و حالا پخش فصل دوم آن نیز شروع شده است. این سریال اثری در ژانر علمی تخیلی است که آن را سایمون کینبرگ و دیوید ویل خلق کردند.

داستان و بازیگران: سریال «هجوم» داستان تهاجم موجودات بیگانه به سیاره زمین را روایت می‌کند و این در حالی است که این تهاجم از دیدگاه کاراکترهای مختلفی از سراسر جهان روایت می‌شود که هر کدام از آن‌ها تلاش دارند تا در این وضعیت زنده بمانند و از اوضاع و اتفاقات سر در بیاورند. در این سریال، گلشیفته فراهانی نقش آنیشا مالیک را بازی می‌کند و از جمله دیگر بازیگران آن نیز می‌توان به شامیر اندرسون، شیولی کوتسونا، فیراس نصر، بیلی بارات و سم نیل اشاره کرد. لازم به ذکر است که فصل دوم سریال همانند فصل اول ۱۰ قسمت خواهد داشت.

آیا فصل دوم سریال «هجوم» ارزش دیدن دارد؟ سریال «هجوم» اثری است که سعی دارد داستان خودش را به‌آرامی بازگو کند و به‌صورت عمدی نیز اجازه می‌دهد تا تنش به‌آرامی شکل بگیرد و همین نیز بینندگان را برای متوجه شدن اتفاقات و داستان آن بی‌تاب می‌کند. سریال «هجوم» در فصل ابتدایی خودش گاهی اوقات سرگرم‌کننده، گاهی اوقات آزاردهنده و در نهایت گیج‌کننده بود. با این حال، فصل دوم سریال «هجوم» توانسته هیجان داستان را بسیار بیشتر کند و امید می‌رود که برای طرفداران و مخاطبان سؤالات بیشتری را پاسخ بدهد. مطمئناً اگر از تماشای فصل اول سریال لذت بردید، می‌توانید فصل دوم آن را نیز دنبال کنید.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» به سراغ معرفی انیمیشن «میمون پادشاه»، فیلم درام و عاشقانه «زندگی‌های گذشته»، سریال «آسوکا» از فرنچایز جنگ ستارگان و فصل دوم سریال «هجوم» از سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس رفتیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟