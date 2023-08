۱۵ بازی جیمز باند برتر تاریخ

مانند فیلم‌های باند، برخی بازی‌ها نیز از موارد دیگر بهتر هستند. برخی از بازی‌ها بسیار بد بوده ولی در عین حال برخی از کیفیت خوبی برخوردار هستند. اگر شما علاقه دارید تا با دنیای جیمز باند بیشتر درگیر شوید، این مطلب را از دست ندهید. ما سعی کردیم تا بهترین بازی‌های ساخته شده مأمور ۰۰۷ را به شما معرفی کنیم.

۱۵ بازی جیمز باند برتر

۱۵. افسانه‌های ۰۰۷ (۰۰۷ Legends)

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Euroco

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم‌ها: ایکس‌باکس ۳۶۰، پلی‌استیشن ۳، کامپیوتر، نینتندو وی‌یو

آخرین بازی منتشر شده از دنیای جیمز باند بازی ۰۰۷ افسانه‌ها (۰۰۷ Legends) بود. با اینحال این بازی جیمز باند برای کامپیوتر و کنسول، مشکلات زیادی داشت که مانع از این شد در جایگاه بهتری قرار بگیرد. شما در نقش دنیل کریگ بازی کرده که در تلاش است تا ماجراجویی‌های قبلی خود را تکرار کند. این تئوری بسیار جالب به نظر می‌رسد اما تلفیق تکنولوژی جدید با مأموریت‌های قدیمی زیاد به نظر منطقی نیست.

بخش بد ماجرا این است که قسمت داستانی به هیچ عنوان حس اصالت جیمز باند را به کاربر القا نمی‌کند. با اینکه شما می‌توانید آرام و بی‌صدا کار خود را انجام دهید ولی اکثر اوقات جواب نمی‌دهد. به این نکته توجه کنید که این بازی یک بازی جاسوسی است! در اصل تجربه این بازی جیمز باند ضرری ندارد ولی از دنیای جیمز باند بازی‌های بسیار بهتری وجود دارند. البته ۰۰۷ افسانه‌ها برای افراد تازه‌کار یک تجربه بسیار خوب را رغم خواهد زد. این افراد می‌توانند ماجراهای جیمز باند را تجربه کرده و از گرافیک جدید آن لذت ببرند.

۱۴. ریسینگ ۰۰۷ (۰۰۷ Racing)

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Eutechnyx

سال انتشار: ۲۰۰۰

پلتفرم: پلی‌استیشن وان

در فیلم‌های جیمز باند صحنه‌های تعقیب و گریز بسیاری وجود دارند. به همین علت یک بازی کامل در این مورد وجود دارد که به نظر منطقی می‌رسد. نتیجه کار نیز کمی عجیب است. تعداد ماشین‌های موجود در این بازی جیمز باند خوب است و ماشین مشهور جیمز باند یعنی استون مارتین DB5 نیز وجود دارد. زمانی که تمرکز بازی تنها روی رانندگی و مسیر هست، هم بسیار جالب است. اگر بازی به سمت مبارزه برود کمی شرایط متفاوت می‌شود.

مشکل اصلی بازی ریسینگ ۰۰۷ این است که برای زمان خود بسیار پیشرفته است. به طوری که در دوران پلی‌استیشن ۱ چنین چیزی بسیار عجیب بود. تکنولوژی آن زمان هنوز آمادگی این ماجرا را نداشت. اگر در حال حاضر این ایده را پیاده می‌کردند امکان داشت موفقیت بسیار خوبی را کسب کند. با اینحال اگر خیلی به ماشین‌ها و رانندگی در دنیای جیمز باند علاقه دارید این مورد بهترین انتخاب است.

۱۳. چشم طلایی: مأمور یاغی (GoldenEye: Rogue Agent)

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Los Angeles

سال انتشار: ۲۰۰۴

پلتفرم‌ها: نینتندو گیم کیوب، پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، نینتندو دی‌اس (نسخه متفاوت)

دلیل اینکه مأمور یاغی (Rogue Agent) در این لیست حضور دارد، این است که تلاش کرد کاری متفاوت در مجموعه جیمز باند انجام دهد. با اینکه کلاً موفق نشد. اول اینکه نقش شما مأمور ۰۰۷ نیست. به جای آن شما یک مأمور MI6 بازنشسته هستید. همینطور اینکه یک چشم سایبرنتیک (Cybernetic) دارید. به همین علت نام این بازی GoldenEye است. البته این بازی جیمز باند هیچ ارتباطی با فیلم یا بازی‌ای که در سال ۱۹۹۷ ساخته شد ندارد.

به طور کلی بازی مأمور یاغی چیز خاصی برای عرضه نداشت. در اصل این بازی یک شوتر اول شخص عادی بود که تنها چند مورد جالب نسبت به موارد دیگر در این سبک داشت. شما می‌توانستید پشت دیوار را ببینید یا رد تیرها را مشاهده کنید. همینطور اینکه بخش چند نفره آن نیز حرفی برای گفتن داشت. البته پس از مدتی به طور کلی از بین رفت. اگر شرکت سازنده بازی، الکترونیک آرتز، اعلام نکرده بود این بازی از سری باند است، احتمال موفقیت آن بیشتر بود.

۱۲. فردا هرگز نخواهد مرد (Tomorrow Never dies)

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Black Ops Entertainment

سال انتشار: ۱۹۹۹

پلتفرم: پلی‌استیشن

بهترین چیزی که می‌توان در مورد هرگز فردا نخواهد مرد (Tomorrow Never Dies) گفت این است که موسیقی بسیار خوبی دارد. البته که موسیقی این بازی زمینه جیمز باند را دارد. با اینحال هر دقیقه از این بازی دارای آهنگی است که شما را به وجد خواهد آورد. بیش از هرچیزی که در بازی یا فیلم مجموعه جیمز باند وجود داشته است.

در زمینه گیم‌پلی اما بازی خوب است. فردا هرگز نخواهد مرد به شدت روی تیر اندازی و حرکات بی سر و صدا متمرکز است. با اینحال چندان جالب نیست. البته بخش رانندگی و اسکی کردن بازی بسیار جالب است.

۱۱. چشم طلایی ۰۰۷: بازسازی شده (GoldenEye 007: Reloaded)

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Eurocom

سال انتشار:‌۲۰۱۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، نینتندو وی، نینتندو دی‌اس

به علت مشکلات زیادی که برای ساخت دوباره چشم طلایی قدیمی وجود دارد، به همین علت بازسازی دقیق آن را مشاهده نخواهیم کرد. حتی با وجود اینکه بسیاری از افراد مشتاق آن هستند. با اینحال اکتیویژن تصمیم گرفت تا نسخه‌ی چشم طلایی خود را بسازد. این شرکت داستان را تغییر داده و دنیل کریگ را در نقش جیمز باند قرار داد.

;بازی ریلود چشم طلایی (Goldeneye Reloaded) یک بازی بسیار خوب با مأموریت‌های بسیار است. همینطور اینکه یک تجربه جیمز باند بسیار خوب است. حتی بخش چند نفره آن نیز بسیار مهیج و جالب است. همینطور اینکه شباهت‌های زیادی با بازی اولیه دارد. البته طراحی مراحل به اندازه چشم طلایی قدیمی خوب نیست و هوش مصنوعی به شدت ضعیف است. به همین علت نمی‌تواند رتبه اول را کسب کند.

۱۰. جیمز باند ۰۰۷: دوئل (James Bond 007: The Duel)

تهیه‌کننده: Domark / سازنده: Kremlin

سال انتشار: ۱۹۹۲

پلتفرم‌ها: سگا مگا درایو، سگا مستر سیستم

دوئل (The Duel) یک بازی بسیار عجیب است. با اینحال تجربه آن بسیار لذت‌بخش است. تیموتی دالتون آخرین کارهای خود را به عنوان این مأمور مخفی در این بازی انجام می‌دهد. شما باید دشمنان را تنها با یک عدد کُلت از بین ببرید و مراحل را به اتمام برسانید. در بازی تعداد زیادی دشمنان عادی وجود دارند. حتی تعداد باس مثل Oddjob و Jaws نیز حضور دارند.

با وجود اینکه این بازی جیمز باند در مواقعی اصلاً جالب به نظر نمی‌رسد ولی به طور کلی موسیقی ۱۶ بیت آن بسیار جالب است. در زمانی که این بازی منتشر شد، بحث موسیقی متن آنچنان مطرح نبود.

۹. جیمز باند ۰۰۷ (۱۹۹۸)

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Saffire

سال انتشار: ۱۹۹۸

پلتفرم: نینتندو گیم‌بوی

اکثر افراد این بازی را به یاد ندارند. جیمز باند ۰۰۷ در اصل برای کنسول گیم‌بوی عرضه شد. دوربین در این بازی در بالا قرار داشته و سیاه سفید است. با این حال تجربه‌ای که این بازی به شما ارائه می‌دهد از بسیاری از جیمز باندهای ۳ بعدی بهتر است.

داستان بازی بسیار اصیل بوده و از طرفی شما از حرکات بسیاری می‌توانید استفاده کنید. حتی در این بازی زمینه کلاسیک جیمز باند هم وجود دارد. جیمز باند ۰۰۷ یکی از مواردی است که نوستالژی بسیاری برای شما خواهد داشت.

۸. بلاد استون (Blood Stone)

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Bizarre Creations

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر، نینتندو دی‌اس (نسخه متفاوت)

بلاد استون (Blood Stone) در زمان عرضه خود بسیار مورد انتقاد واقع شد. با اینحال اگر الان به این بازی جیمز باند برای کامپیوتر و کنسول نگاهی بیاندازیم دلیل آن واقعاً مشخص نیست.ترکیب مبارزات دقیق، مبارزات تن به تن و البته بسیار متمرکز به نظر بسیار خوب می‌رسد. نکته جالب اینجاست که در این بازی حتی بخش رانندگی و تعقیب و گریز وجود دارد. البته بسیار کوتاه هستند.

دنیل کریگ و جودی دنچ نیز در این بازی حضور داشته و در نقش‌های خودشان صداگذاری کرده‌اند. با داستان بسیار جالب و کیفیت ساخت خوب، بلاد استون نزدیک‌ترین چیزی است که شما از یک جیمز باند انتظار خواهید داشت.

۷. با عشق از روسیه (From Russia With Love)

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Redwood Shores

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، نینتندو گیم‌کیوب

این بازی جیمز باند را می‌توان به این عنوان شناخت که شان کانری آخرین بار در آن نقش جیمز باند را اجرا کرد. شرکت سازنده این بازی الکترونیک آرتز، او را مجبور کرد تا تعدادی دیالوگ جدید ضبط کند. با اینحال که همچنان سبک دهه ۶۰ خود را داشت. با عشق از روسیه (From Russia With Love) یکی از بهترین فیلم‌های جیمز باند است. به همین علت وقتی این بازی از نام آن استفاده می‌کند قطعاً از لحاظ داستانی کیفیت خوبی خواهد داشت.

البته این بازی دقیقاً مشابه فیلم نیست. مشکلات قانونی همواره با مجموعه جیمز باند وجود داشته است. به همین دلیل الکترونیک آرتز مجبور بوده تا تفاوت‌های زیادی در آن ایجاد کند. اگر مشکلات اصلی وجود نداشت، می‌توان بازی با عشق از روسیه را یک ریمستر دانست.

۶. دنیا کافی نیست (The World is Not Enough)

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Eurocom

سال انتشار: ۲۰۰۰

پلتفرم: نینتندو ۶۴

بازی دنیا کافی نیست (The World is Not Enough) به صورت اول شخص شوتر عرضه شد. این بازی الگوهای زیادی از چشم طلایی گرفته و حتی برخی از مراحل نیز مشابه است. با اینحال بخش چند نفره آن به طرز قابل توجهی خوب است. با وجود شباهت‌هایی که به چشم طلایی دارد، با ابزار و اسلحه‌های خاص خود را از چشم طلایی جدا کرده است. همینطور اینکه این بازی دارای Voice Acting بود. چیزی که در چشم طلایی وجود نداشت. Voice Acting به این معنا است که در بخش صداگذاری افراد مورد نظر به طور کامل مکالمات را ضبط کرده و یک کارگردان بخش صدا در بازی وجود دارد.

آیا همه چیز در این بازی جیمز باند خوب است؟ قطعاً خیر. هوش مصنوعی به شدت ضعیف بوده و مخصوصاً اینکه دوباره بازی کردن آن اصلاً راحت نیست. تکنولوژی موجود در این بازی به شدت قدیمی بوده که حتی با استانداردهای الان نیز قابل هضم نیست.

۵. مأمور زیر آتش (Agent Under Fire)

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Redwood Shores

سال انتشار: ۲۰۰۲

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، نینتندو گیم‌کیوب

مأمور زیر آتش (Agent Under Fire) دوران ساخت بسیار دشواری داشت. در اصل قرار بود در ابتدا یک نسخه بهتر از دنیا کافی نیست باشد. بعد قرار شد حالت دنباله برای چشم طلایی داشته باشد. در انتهای این بازی تبدیل به پروژه جداگانه‌ای شد و توانست نسبتاً خوب عمل کند. مخصوصاً اینکه مکانیک تیر اندازه در آن بسیار خوب بود و رانندگی نیز بسیار لذت بخش بود.

نکته منفی اینجاست که الکترونیک آرتز نتوانست از بازیگران جیمز باند استفاده کند و بازی بیشتر حالت Sterling Archer را به خود گرفت. با وجود اینکه در آن زمان تازه بحث گیمینگ آنلاین مطرح شده بود، این بازی تجربه خوبی را ارائه می‌داد. تعداد نقشه‌ها بسیار خوب بودند و به طور کلی بازی روان بود. نکات منفی زیادی در مورد مأمور زیر آتش وجود ندارد و الکترونیک آرتز نیز توانست با همین رویه پیش برود.

۴. آتش شب (Night Fire)

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Eurocom و Gearbox Software

سال انتشار:‌ ۲۰۰۴

پلتفرم‌ها: کامپیوتر، پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، نینتندو گیم‌کیوب

بازی آتش شب (Night Fire) در اصل نسخه بهبود یافته مأمور زیر آتش است. بعد از کمی استراحت، پیرز بروزنان (Pierce Brosnan) تصمیم گرفت که در این بازی جیمز باند برای کامپیوتر و کنسول حضور داشته باشد. این بازی هم در سبک اول شخص شوتر بوده و بسیار جالب‌تر از شماره قبلی است. همینطور اینکه برای اتمام آن شما نیاز به تعداد زیادی ابزار دارید. هوش مصنوعی بازی نیز نسبتاً خوب عمل می‌کند. شاید رانندگی در بازی به اندازه مأمور زیر آب خوب نباشد اما می‌توان از آن گذشت کرد. به دلیل اینکه تیر اندازی در این بازی بسیار خوب است.

بخش داستانی بازی نسبتاً کوتاه است ولی بخش چند نفره آن به طرز عجیبی گسترده است. با ۸ نقشه و طراحی بسیار خوب آن‌ها، انواع مختلف بازی و ربات‌های قابل شخصی سازی تجربه بخش چند نفره این بازی به شدت لذت بخش است. همینطور اینکه شما می‌توانید در نقش دشمنان جیمز باند نیز بازی کنید. این بازی می‌توانست بسیار موفقتر عمل کند اگر بحث گیمینگ آنلاین در کنسول‌ها مطرح شده بود.

۳. Quantum of Solace

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Treyarch

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر، پلی‌استیشن ۲، نینتندو وی

این بازی به طرز مجرمانه‌ای در زمانه عرضه نادیده گرفته شد. موتور سازنده این بازی با بازی ندای وظیفه: جنگ مدرن (Call of Duty Modern Warfare) یکی است. پس در زمینه تیر اندازی به شدت روان است. در کنار این مورد، این بازی تمام تلاش خود را کرده تا در زمینه مبارزه تن به تن نیز خوب عمل کند. به همین دلیل در زمان جنگ تن به تن به حالت سوم شخص در می‌آید. ممکن از در مواقعی شباهت‌هایی با مجموعه ندای وظیفه داشته باشد که دلیل آن هم، همان موتور مشترک است. همینطور اینکه بحث مبارزات پنهانی هم چندان مطرح نیست.

متأسفانه اکتیویژن بعد از بحث مجوز Quantum of Solace مجبور شد رویکرد خود را عوض کند. با اینحال این بازی، بهترین تجربه اکتیویژن بود. سازنده آن نیز شرکت تری آرک (Treyarch) است.

۲. همه‌چیز یا هیچ‌چیز (Everything or Nothing)

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Redwood Shores

سال انتشار: ۲۰۰۴

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، نینتندو گیم‌کیوب

همه چیز یا هیچ چیز (Everything or Nothing) به این دلیل مشهور است که اولین بازی باند است که بودجه زیادی برای آن در نظر گرفته شد. استفاده از حالت سوم شخص چیز جدیدی نبود اما باعث شد تا مبارزات بی‌سر و صدا در آن بسیار بهتر شود. همینطور اینکه اضافه شدن تعدادی مورد جدید باعث شد تا بازی به شدت متنوع باشد. هیچ چیز یا همه چیز به شما حس یک جاسوس بودن را می‌دهد. به دلیل اینکه ابزار بسیار جالبی خواهید داشت.

حتی بخش رانندگی در آن نیز بسیار جالب است. به حدی که از سری بازی Road Rash الگو برداشته و در آن باند روی یک موتور حضور دارد. در اصل هیچ چیز یا همه چیز یکی از بهترین موراد برای بازسازی در حال حاضر است و اگر قرار است بازی جدیدی از دنیای باند ساخته شود حتماً باید آن را در نظر بگیرند.

۱. چشم طلایی (GoldenEye)

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Rare

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: نینتندو ۶۴

قطعاً بازی چشم طلایی (GoldenEye) بهترین بازی جیمز باند است. استودیوهای زیادی در این مدت تلاش کردند تا چشم طلایی را کنار بگذارند. با اینحال هیچ کدام موفق نشدند. نکته جالب اینجاست که هیچ چیز نباید برای چشم طلایی کار می‌کرد. بازی‌های با مجوز در دهه ۹۰ میلادی اصلاً با کیفیت نبودند. مخصوصاً اینکه مشکلات فیلم چشم طلایی تقریباً از دو سال بعد از عرضه آن آغاز شد. سخت‌گیری‌ها در زمینه مجوز باعث شد تا به طور کلی ساخت موارد جانبی از این فیلم‌ها دشوار شود. قسمت جالب اینجاست که بخش چند نفره بی‌نظیر آن نیز تنها چند ماه قبل از عرضه بازی به آن اضافه شد. بر اساس این اطلاعات این بازی جیمز باند باید یک فاجعه می‌بود.

;با اینحال چشم طلایی یکی از بهترین بازی‌های اول شخص شوتر تاریخ است. شاید تجربه الان آن زیاد لذت بخش نباشد اما در زمان خود بسیار جالب بود. مخصوصاً طراحی مراحل که همگی تجربه بسیار خوبی را به بازیکن ارائه می‌دادند. حتی اینکه نتوانید یک مرحله را کامل کرده و دشمنان شما را محاصره کنند، هم بسیار جالب است. یکی از نکات مثبت این بازی قابلیت چند بار بازی کردن آن است. چیزی که حتی در بازی‌های الان هم زیاد مشاهده نمی‌شود.

بخش چند نفره این بازی بسیار خوب و کامل است. تنوع بازی در آن بسیار زیاد بوده و می‌توان آن را بهترین بازی شوتر آنلاین در دهه ۹۰ میلادی دانست. روند آن به شدت سریع بوده و طراحی نقشه‌ها نیز بسیار خوب است. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی ساخت یک بازی از جیمز باند که بهتر از چشم‌ طلایی باشد، سخت نیست. در اصل این اصالت و سبک بسیار خاص بازی است که حتی پس از گذشت سال‌ها بازهم بهترین بازی مجموعه باند است.

منبع: Denofgeeks.com

نوشته ۱۵ بازی جیمز باند برتر تاریخ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala